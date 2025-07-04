شكرا لقرائتكم خبر عن هانى فرحات يقود أوركسترا حفل أنغام بمهرجان العلمين الجديدة 18 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة أنغام لإحياء حفلا غنائيا يوم الجمعة الموافق 18 يوليو الجاري، بمنطقة "يو أرينا"، ضمن فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان العلمين الجديدة 2025، ومن المقرر أن يشارك المايسترو هاني فرحات في الحفل، من خلال قيادة الأوركسترا.

وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيها الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها جمهورها، وأتيحت تذاكر الحفل عبر موقع "تذكرتي".



أنغام

ويأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، أثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

وينتظر أن تشهد الدورة الجديدة لمهرجان العلمين، مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهم عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، مروان بابلو، ليجي -سي، ويجز، وفرقة كايروكي، مما يعزز من فعاليات المهرجان ويدفعه ليكون على رأس قائمة الفعاليات الصيفية المنتظرة.

جدير بالذكر أن النسخة الثانية من مهرجان العلمين، التي نظمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حققت نجاحًا كبيرًا، إذ انطلقت في يوليو العام الماضي واستهدفت جذب نحو مليوني زائر وسائح.