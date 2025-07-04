شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة الإماراتية رزيقة الطارش عن عمر ناهز 71 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيّب الموت، الجمعة، الفنانة الإماراتية رزيقة الطارش، عن عمر ناهز 71 عامًا، بعد مسيرة فنية وإعلامية امتدت لأكثر من خمسة عقود، تركت خلالها بصمة واضحة فى المشهد الثقافى والفنى الإماراتى.

بدأت الطارش مسيرتها المهنية عام 1969 من خلال إذاعة أبو ظبي، حيث تميزت بصوتها الدافئ وحضورها اللافت، قبل أن تنتقل إلى التمثيل التليفزيوني في سبعينيات القرن الماضي، لتصبح واحدة من أوائل الممثلات في دولة الإمارات، ومن الأسماء البارزة في بدايات الدراما المحلية.

وشاركت الراحلة في مجموعة من الأعمال الدرامية التي أصبحت جزءًا من ذاكرة المشاهد الخليجي، من أبرزها: «حظ يا نصيب»، «حاير طاير»، «طماشة»، «سعيد الحظ»، و«القيّاضة»، لكن الدور الذي خلّد اسمها في وجدان الجمهور كان شخصية "ميثا" في المسلسل الشهير «أشحفان»، والذي يعتبر من أبرز الأعمال الكوميدية الشعبية في تاريخ الدراما الإماراتية.

تميّزت الطارش بقدرتها على تجسيد الشخصيات المحلية بواقعية وصدق، ما منحها مكانة مميزة في قلوب المشاهدين، واحترامًا واسعًا داخل الوسط الفني الإماراتي والخليجي.