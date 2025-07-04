ملاكم عالمي رفض 10 ملايين دولار من إيلون ماسك والسبب!

ميرنا وليد - بيروت - رفض نجم الملاكة العالمي كانيلو مبلغاً خيالياً وقدره 10 ملايين دولار، من الملياردير العالمي إيلون ماسك، للترويج لشركته Tesla في مباراته القادمة.

وفي التفاصيل، أفادت التقارير أن نجم الملاكمة كانيلو ألفاريز رفض عرضًا ضخمًا بقيمة 10 ملايين دولار من إيلون ماسك للترويج لشركة تيسلا خلال نزاله القادم.

ورغم هذا العرض الضخم، رفض كانيلو العرض، مفضلًا عدم الخلط بين رعاية العلامة التجارية وقيمه الشخصية داخل الحلبة.

وقد أثارت هذه الخطوة جدلًا واسعًا في عالم الرياضة والأعمال حول النزاهة والتأثير والدور المتنامي للتسويق الملياردير في الأحداث الرياضية الكبرى.

و في مقابلة معه قال كانيلو: "لا يهمني كم تملك من المال، ولن أروج لسيارات تيسلا خاصتك. جماهيري مستهدفة بسبب الأنظمة التي يستفيد منها أمثالك. لن أدعم علامة تجارية تغض الطرف عن العنصرية ضد المكسيكيين".

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