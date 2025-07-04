شيرى عادل تتعاقد على حكاية ديجافو من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكرياالجمعة، 04 يوليو 2025 03:00 م
تعاقدت النجمة شيرى عادل على بطولة حكاية بعنوان ديجافو من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، المكوّن من 7 حكايات، تتكون كل حكاية من 5 حلقات، استعدادا لعرضه خلال موسم الأوف سيزون على شاشات المتحدة، والحكاية تأليف نسمة سمير ويشارك فى البطولة الفنان أحمد الرافعى.
شيرى عادل والمنتج كريم ابو ذكرى
مسلسل ما تراه ليس كما يبدو من إنتاج كريم أبو ذكرى، وتقدم حكاياته بفرق عمل مختلف، بما يشمل أبطالها، مؤلفيها، ومخرجيها، ويقدم من خلالها نوعية دراما متعددة ومتنوعة تجمع بين الاجتماعي، التشويق، والإنساني، ويقدم بطولة حكايات العمل عدد من النجوم الشباب أبرزهم أحمد خالد صالح، مريم الجندي، هنادي مهنا، تارا عماد، رنا رئيس، أحمد جمال سعيد، هاجر الشرنوبي، ونانسي هلال وآخرين.
يذكر أن شيري عادل قدمت مسلسل "الوصفة السحرية" وشارك في بطولته إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.
مسلسل "الوصفة السحرية" مكون من 45 حلقة، وتدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف؛ لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.
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