شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير عن اعتزال شيكابالا: صاحب تاريخ مضىء فى نادينا الحبيب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

ودع الكينج محمد منير، نجم وقائد نادى الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، الذى أعلن اعتزاله كرة القدم رسميا بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات، مؤكدا أن شيكا هو صاحب التاريخ المضىء والمجهود الوفير فى نادى الزمالك والمنتخب الوطنى.

وقال منير، عبر حسابه على منصة X: "في هذه اللحظات المؤثرة لنا جميعاً نتذكر شيكابالا صاحب التاريخ المضيء والمجهود الوفير في نادينا الحبيب الزمالك وفي منتخبنا الوطني، كما أتذكر شيكا وأعيُننا تنظُر إليه وهو صبي وديع في مدينة أسوان وأثبت لنا ما توقعناه له بمستقبلً باهر".



محمد منير

وأضاف الكينج: "وفي هذه اللحظات كل الأماني بالمستقبل الباهر لأخي الصغير محمود عبدالرازق شيكابالا ومزيد من الاستقرار والنجاح".

وأعلن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادى الزمالك، أمس الخميس، اعتزاله كرة القدم رسميا، مكتفياً بالفترة التي قضاها داخل الساحة المستديرة.

محمود عبد الرازق "شيكابالا" ولد فى 5 مارس لعام 1986 بقرية "الحصايا" بمحافظة أسوان، وتدرّج فى فرق الناشئين بـ الزمالك وانضم للفريق الأول وكان عمره 15 عامًا و8 أشهر فقط، شيكابالا فاز مع الزمالك بأربعة بطولات للدوري 2003 و 2004 و2021 و2022 و5بطولات كأس مصر 2008 و2013 و2016 و2019 و 2021، وكأس السوبر الأفريقى 2003 و2020، وفاز بكأس السوبر المحلى 2020 وبطولة الكونفدرالية مرة ، ومع منتخب مصر فاز ببطولة كأس العالم العسكرية 2007، وكأس الأمم الأفريقية 2010، ودورة حوض وادى النيل 2011.