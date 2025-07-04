خمسة وثلاثون نجمًا عالميًّا… تعرّف إلى الأسماء الّتي ستزيّن ممشى المشاهير في ٢٠٢٦

أعلنت غرفة تجارة حيّ لوس أنجلوس يوم الأربعاء عن الشّخصيّات الـخمس والثّلاثين، بما في ذلك ممثّلون ومخرجون ومغنّون، مثل سارة ميشيل جيلر (من مسلسل “سكوبي دو” أو “بافي، قاتلة مصّاصي الدّماء”) الّذين سيتِمّ تخليدهم في ممشى المشاهير الشّهير في هوليوود عام ٢٠٢٦. ومن بين الفنّانين المختارين الّذين سيحصلون على نجمة في ممشى المشاهير: مايلي سايرس، والممثّلان المرشّحان لجوائز الأوسكار ديمي مور وتيموثي شالاميت، وأسطورة كرّة السّلّة الأميركيّة شاكيل أونيل. إلى جانب مور وشالاميت، برزت أسماء لامعة أخرى في عالم السّينما، مثل الكنديّة رايتشل ماك آدامز ورامي مالك الّذي مثّل شخصيّة فريدي ميركوري الأسطوريّة في فيلم “الملحمة البوهيميّة” عام ٢٠١٨. كما نال التّكريم كلّ من البريطانيَّين إميلي بلانت وستانلي توتشي، اللذين شاركا في بطولة الفيلم الشّهير “الشّيطان يرتدي برادا”، بالإضافة إلى الإيطاليّ فرانكو نيرو، نجم فيلم “جانغو” (١٩٦٦). وستحتفل نجوم عالميّة أخرى بإنجازاتها في هذا الممشى الشّهير، بمن فيهم ديبيكا بادوكون، أوّل ممثّلة بوليووديّة يُطبع اسمها على نجمة في هوليوود.

في قسم التّلفزيون، برز الشّيف الشّهير غوردون رامزي، المعروف بمشاركته الدّائمة في برامج الواقع الأميركيّة مثل “كوابيس المطبخ” و”ماستر شيف”. كما برزت الممثّلة والمغنّية المكسيكيّة لوسيرو، بالإضافة إلى مقدّمي البرامج روبن روبرتس وجورج ستيفانوبولوس. وإلى جانب مايلي سايرس، الممثّلة والمغنّية الّتي اشتهرت بأغاني مثل “ذا كلايمب” و”ريكينغ بول”، سيحصل كلّ من الفرقة المكسيكيّة إنتوكابل، وفرقة “ذا كلارك سيسترز”، وجوش غروبان، ولايل لوفيت، على نجمة في قسم الموسيقى.

في قسم المسرح والعروض الحيّة، ستمنح المنظّمة نجمة للممثّلة الفليبّينيّة ليا سالونجا (ملكة جمال سايغون) والممثّل الكوميديّ غابرييل إغليسياس، المعروف باسم “فلافي”. أمّا شاكيل أونيل، فكان الوحيد الّذي حصل على نجمة في فئة التّرفيه الرّياضيّ. وسيحصل المخرج توني سكوت وخبير المؤثّرات الإيطالي كارلو رامبالدي على نجمة بعد وفاته.