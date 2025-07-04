وداعا رزيقة الطارش رائدة الإعلام والدراما في الإمارات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 يوليو 2025 05:50 مساءً - عمت حالة من الحزن على أوساط الفن الخليجي، بعد إعلان وفاة الإعلامية والفنانة رزيقة الطارش رائدة الإعلام والدراما في الإمارات، أول مذيعة إماراتية ينطلق صوتها من أثير إذاعة أبوظبي، كما أنها أول فنانة إماراتية ترتقي خشبة المسرح في أبوظبي، ويتذكر الجميع دورها الجميل «ميثا» في المسلسل الكوميدي «شحفان»، وعشرات الأعمال الفنية والإذاعية التي مازالت عالقة في أذهان الجمهور، وتتوجه الخليج 365 بخالص التعازي لكل محبيها وأسرتها.

رزيقة الطارش في سطور

من مواليد 6 مارس 1954

تعد أول مذيعة إماراتية ينطلق صوتها من أثير إذاعة أبوظبي عام 1969، عندما شاركت في أول برنامج تقدمه المحطة، وكان عنوانه «أبو سعد وأم سعد» من تقديم محمد ياسين ويوسف سعد.

تألقت كممثلة بالمشاركة في بطولة مسلسل «شحفان» ـ أو كما يطلق عليه محلياً شحفان القطو ـ الذي أنتجه تلفزيون أبوظبي عام 1980، وكان نجم البطولة فيه الشاعر المبدع سلطان الشاعر ، مع النجوم صقر الرشود ومحمد الجناحي وسعيد النعيمي وإخراج أحمد المنقوش، ويعد العمل رمز الكوميديا الإماراتية حتى الآن.

، مع النجوم صقر الرشود ومحمد الجناحي وسعيد النعيمي وإخراج أحمد المنقوش، ويعد العمل رمز الكوميديا الإماراتية حتى الآن. عام 1977-1978 شاركت رزيقة الطارش في 3 أعمال تلفزيونية، هي "الشقيقان" و"أشحفان" مع سلطان الشاعر ومحمد الجناحي و"الغوص" مع خالد النفيسي وعلي المفيدي ومريم الصالح.

ومن عام 1980 وحتى 2011 قدمت رزيقة أكثر من 32 عملاً تلفزيونياً متنوعاً مابين الدراما والكوميديا، أبرزها "حريم بوهلال"، "مناقصة زواج"، "سوالف"، "طماشة"، "عجيب غريب" و"سعيد الحظ".

شكلت ثنائياً كوميدياً مع الممثل جابر نغموش في معظم مسلسلاته، وتميزت المشاهد التي تجمعهما بالانسجام في تقديم «كوميديا الموقف»، ومنها «حاير طاير» و«طماشة» و«بحر الليل» و«مفتاح القفل».

مسرحياً، شاركت رزيقة الطارش في 5 مسرحيات وذلك بين الأعوام 1969-1979 وهي: "عريان لايث على مفضح"، "الله يالدنيا"، "الصبر زين"، "تب الأول تحول" و"تب أم عصفور".

على صعيد السينما، في جعبة رزيقة 3 أفلام هي "عقاب"، "الخطبة" و"ظل".

لم تكتف رزيقة الطارش بمساهماتها في عالم الفن والإعلام فقط، بل ساهمت أيضًا في عالم الكتابة، حيث كتبت عدة نصوص لبعض المسلسلات مثل "عذاب الضمير" و"عتيجة وعتيج".

كرّمت الفنانة رزيقة الطارش العتيبة بـ "وسام الإمارات للثقافة والإبداع" عن طبقة الرائد

وفي العام 2024 منحت رزيقة الطارش جائزة «شخصية العام المسرحية» من دبي للثقافة، تكريماً لمسيرتها الحافلة بالإنجازات، وتقديراً لإسهامها في إثراء المشهد الفني المحلي



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