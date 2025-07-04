موعد جديد لطرح فيلم الشاطر في دور العرض المصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 يوليو 2025 05:50 مساءً - استقر صناع فيلم "الشاطر" بطولة أمير كرارة وهنا الزاهد على موعد جديد لطرحه في دور العرض السينمائي بمصر، حيث تم تأجيل الفيلم أسبوعاً بسبب عدم جاهزية النسخة النهائية من الفيلم للعرض في صالات السينما، لاسيما وأنه تم الانتهاء من تصويره الشهر الماضي فقط، وحاجته إلى عمليات مونتاج ومكساج وطباعة وغيرها.

طرح فيلم "الشاطر" يوم 16 يوليو

وحدد القائمون على فيلم "الشاطر" يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 يوليو موعداً لطرحه في دور العرض المصرية، بعدما كان مقرراً طرحه يوم 10 من الشهر نفسه وذلك حسبما أكد الموزع محمود الدفراوي لـ"الخليج 365"، ليكون ثاني أفلام موسم صيف 2025 السينمائي، بعدما افتتح فيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي، الموسم يوم الأربعاء الماضي.

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"الشاطر" من الأفلام المرتقبة في موسف صيف 2025 خاصة وأنه يحمل أمير كرارة وهنا الزاهد للمرة الأولى، من خلال قصة سينمائية تعتمد على الكوميديا والأكشن بتوقيع المخرج أحمد الجندي المتخصص في تقديم الأعمال الكوميدية في السينما والدراما والمسرح، إضافة إلى تصوير جزء كبير من مشاهد الفيلم في أوروبا بين تركيا واليونان وذلك ميزة أخرى للفيلم من ناحية الصورة.

أبطال فيلم "الشاطر"

فيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف خالد الصاوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي، وتظهر هنا الزاهد خلال الأحداث بدور فتاة تعمل في سيرك وتقابل أمير كرارة ويخوضان رحلة مليئة بالمطاردات والمواقف الكوميدية.

أمير كرارة يعود بفيلم "الشاطر" إلى السينما بعد غيابه العام الماضي، حيث قدم آخر أفلامه "البعبع" الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى 2023، وشارك في بطولته كل من: ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد أنور، محمد عبدالرحمن، محمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، مع عددٍ من ضيوف الشرف منهم منة شلبي التي ظهرت بصوتها، إنعام سالوسة، ورحاب الجمل، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

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اقرئي أيضاً.. أمير كرارة دوبلير وبودكاستر في السينما والدراما قريباًأمافتتواجد في موسم عيد الأضحى السينمائي 2025 بفيلمين الأول هو "" الذي تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام الفنان تامر حسني في ثاني تعاون بينهما بالسينما بعد فيلم "بحبك" الذي تم عرضه عام 2022، والثاني "المشروع X" وتظهر فيه كضيفة شرف خلال 3 مشاهد فقط بشخصية زوجة كريم عبدالعزيز التي تلقى مصرعها في انفجار سيارة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".