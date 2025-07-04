شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البوستر الرسمى لفيلم الشاطر لـ أمير كرارة وعرضه 16 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح شركة سينرجى بلس، البوستر الرسمى لفيلم الشاطر بطولة النجم أمير كرارة والنجمة هنا الزاهد، وكشف عن موعد عرضه بالسينمات، حيث يطرح فى مصر بشكل رسمى فى 16 يوليو الجارى، وفى دور العرض السينمائية العربية والعالمية 31 يوليو.



فيلم الشاطر

ويخوض النجمان أمير كرارة وهنا الزاهد منافسات موسم صيف 2025 السينمائى، بفيلم "الشاطر" حيث يقدم الثنائى تيمة الأكشن كوميدى خلال دوبلير مشاهير يجسد دوره أمير كرارة، وفتاة تعمل في سيرك تلعب دورها هنا الزاهد ويخوضا رحلة مليئة بالمواقف والمفارقات الكوميدية والأكشن.

فيلم الشاطر من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف خالد الصاوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدى.

أمير كرارة يعود بفيلم "الشاطر" إلى السينما بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أفلامه "البعبع" عام 2023 وشارك فى بطولته ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوى.

هنا الزاهد تتواجد في موسم عيد الأضحى السينمائي 2025 بفيلمين الأول هو "ريستارت" الذي تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام الفنان تامر حسني في ثاني تعاون بينهما بالسينما بعد فيلم "بحبك" الذي تم عرضه عام 2022، والثاني "المشروع X" وتظهر فيه كضيفة شرف خلال 3 مشاهد فقط بشخصية زوجة كريم عبد العزيز التي تلقى مصرعها في انفجار سيارة.