شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان فى أحدث ظهور لها أثناء حضورها العرض المسرحى "يمين فى أول شمال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة شريهان على حضور العرض المسرحى "يمين في أول شمال"، بقاعة يوسف إدريس بمسرح السلام، من إنتاج فرقة المسرح الحديث، والذي يديرها الفنان محسن منصور، والتابعة للبيت الفني للمسرح بقيادة الفنان هشام عطوة.

وعبر مؤلف العرض محمود جمال الحديني عن سعادته بحضورها من خلال منشور له على فيس بوك حيث قال: "شرفتنا يوم الأربع الجميلة شريهان في عرض "يمين في أول شمال"، قد إيه رقيقة وجميلة وكلها ذوق .. وقد إيه مشاعرها حاضرة وبتتكلم من قلبها .. وحقيقى فرحنا جدا كلنا بكلامها عن العرض وهى بتشكر كل واحد لوحده على كل تفصيلة عملها فى العرض سواء كانت كبيرة او صغيرة .. أنا من زمان بحبها لأنها كانت حاجة ما لهاش زى ومش شبه أى حد.. شخصية فريدة فى فننا المصرى أتمنى من كل قلبى إنها ترجع تانى تبدع وتبهجنا".

"يمين في أول شمال" من تأليف محمود جمال حديني، بطولة عبد الله صابر، إيهاب محفوظ، أمنية حسن، طارق راغب، ديكور باسم وديع، موسيقى مروان خاطر، استعراضات علي چيمي، أزياء أميرة صابر، إضاءة أحمد طارق، تصميم دعاية أحمد مجدي، مساعدا الإخراج محمد خالد، ريم مختار، المخرج المنفذ بسنت علي، ومن إخراج عبد الله صابر.



شريهان من العرض