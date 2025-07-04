نسرين الحربي بأقوى رد على هذا المتابع

ميرنا وليد - بيروت - ردّت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية نسرين الحربي على تعليق أحد المتابعين الذي قال "متفشلة ما تحط مطلقة"، فقد أجابت نسرين: "مو كل الناس فيها عقل ترى، مو كل شخص يطلق معناته إنه ما يبغى زوجته، في ناس زي فصيلتك كذا، اللي مهما تخبّي عليهم إلا إنهم مصرين، بدل ما يخلّون خشمهم في وجههم يدخلونه في حياة أي اثنين".



على صعيد آخر تحدثت نسرين الحربي، عن معاناتها من الإكتئاب، قائلة: "كنت دايما منعزلة 24 ساعة بالغرفة ودايما وصخة، ما أبغى أطلع ودايمًا أنام كأني أهرب من الواقع مهما سويت أشياء تجيب السعادة دخلي مكتئب مو قادرة أحس بالسعادة وماله علاقة بالدين والقرب من الله هذا شيء والحالة النفسية شيء ثاني".

