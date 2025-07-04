ممثلة عربية تستغيث باكية: "شخص معروف يضربني ويهددني... وعايشة في رعب"

ميرنا وليد - بيروت - طمأنت الممثلة الشابة بتول الحداد متابعيها عن حالتها الصحية بعد ساعات من ظهورها في بث مباشر وهي تطلب النجدة، إثر تعرّضها للضرب والتهديد من شخص تربطها به علاقة سابقة.



وكتبت بتول في منشور عبر خاصية الستوري: "أنا الحمد لله بخير، وبدأت إجراءات العلاج بعد الإصابات، وبخلص إجراءات قانونية، شكراً لكل من دعمني ووقف إلى جانبي".

كما عبّرت عن أسفها لما سبّبته من قلق لمحبيها، مؤكدة أنها تتلقى العلاج الآن وتتمنى أن تكون هذه آخر أزماتها، وأضافت: "لكل من أساء إليّ أو شكك في سمعتي... عند الله تجتمع الخصوم".

وكانت الحداد قد ظهرت في بث مباشر مؤلم طالبت فيه بتدخل الدولة لحمايتها، كاشفة أن شخصاً معروفاً، كانت على علاقة به، اعتدى عليها جسدياً أمام أصدقائها في إحدى المناسبات، وسحبها بالقوة من المكان، قبل أن يعتدي عليها مجدداً في سيارتها.

وقالت بتول خلال البث: "أنا بستنجد، هذا الشخص يلاحقني، يبتزني، ويعيشني في رعب مستمر، ضربني أمام الناس، وهددني بأني إذا لم أعد له، سيأخذ بيتي وسيارتي، وأنا لم أعد قادرة على العيش بهذا الشكل... يا إما أُنقذ نفسي، يا إما أموت".

وأكدت أن هذا الاعتداء ليس الأول، بل سبقه حادث مشابه قبل عام، مشيرة إلى أنها اضطرت للحديث علناً "بعد أن ضاقت بها كل السبل"، مطالبة الجمهور والمسؤولين بالتدخل لحمايتها، وختمت بقولها: "أنا مش عايزة أكمل في حاجة غصب عني... أنا اتهنت واتضربت وعايشة تحت تهديد مستمر".