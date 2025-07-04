العثور على نجم عالمي ميتاً داخل منزله... والسبب قيد التحقيق

ميرنا وليد - بيروت - عُثر على الممثل الأميركي الشهير مايكل مادسن، عن عمر ناهز 67 عاماً، جثة داخل منزله في منطقة ماليبو – كاليفورنيا، وفق ما أعلنه موقع TMZ.



وبحسب المصادر الأمنية، فقد تلقّى الطوارئ اتصالاً يُبلغ عن حالة طارئة في منزل النجم، وعلى الفور توجهت عناصر من شرطة مقاطعة لوس أنجلوس إلى المكان، حيث وجدوه فاقداً للوعي، وأُعلنت وفاته في موقع الحادث. ورغم أن السبب الرسمي للوفاة لم يُحدّد بعد، إلا أن المعلومات الأولية تفيد بأنها "وفاة طبيعية"، فيما أكدت المتحدثة باسمه، ليز رودريغيز، أنه تعرض لسكتة قلبية مفاجئة.

ويُعد مادسن من أبرز وجوه السينما الأميركية، واشتهر بأدواره في أفلام المخرج كوينتن تارانتينو، لا سيما "Reservoir Dogs" و"Kill Bill"، حيث جسّد شخصيات تركت بصمة لا تُنسى في تاريخ هوليوود.|

وفي تصريح لموقع TMZ، كشفت رودريغيز أن الراحل كان يعيش مرحلة فنية جديدة، حيث شارك خلال العامين الماضيين في عدة أفلام مستقلة، من بينها: "طريق القيامة"، "امتيازات"، و"كتاب طبخ لربات البيوت الجنوبيات"، كما كان يتحضر لإطلاق كتاب يحمل عنوان "دموع على والدي: خواطر وقصائد خارجة عن القانون".