بعد تصدرها الترند.. مفارقات بأغنية خطفوني لـ عمرو دياب من ألبومه الجديد ابتدينا

عمرو دياب يمنح ابنته "جانا" شارة البداية في خطفوني

مشاركة "جانا" مع الشاعر تامر حسين في كتابة الأغنية

"خطفوني" أول تعاون بين عمرو مصطفى وعمرو دياب بعد الصلح

صُنّاع ألبوم عمرو دياب

أغاني ألبوم عمرو دياب 2025

أغنية "قفلتي اللعبة"

أغنية "خبر أبيض"

أغنية "متقلقش"

أغنية "بابا"

أغنية "حبيتي ملاك"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 يوليو 2025 08:50 مساءً - تصدر النجمترند منصات التواصل الاجتماعي، عقب طرح أغاني ألبومه الجديد " ابتدينا" عبر المنصات الموسيقية المختلفة وقناته الرسمية على " يوتيوب".والمميز في ألبوم "الهضبة" هو إظهار جانب جديد من شخصيته الفنية، إذ منح الفرصة لولديه جانا وعبد الله لمشاركته الغناء في ألبومه الجديد، وقد لاقى هذا التعاون دعماً واسعاً من الجمهور، حيث اعتبر خطوة ذكية تمزج بين خبرة الأب وموهبة الأبناء.المفاجأة الأولى في أغنية "خطفوني"، هي مشاركة "" بالغناء بها باللغتين العربية والإنجليزية، والتي تمتلك موهبة رائعة بصوتها العذب، وقرر " الهضبة" من خلال هذه الأغنية أن يمنحها فرص الانطلاق إذ بدأت هى بغناء كلماتها لتقول في مقطعها الأول " خطفوني عينه خطفوني" عقب ذلك بدأت تغني باللغة الإنجليزية، وفي مقطع آخر رد عليها " الهضبة" انت حبيبي حبيبي ، أغلى الناس عندي ف ترتيبي.. والباقي يجي بعدين".وقد أضفت جانا على الأغنية لمسة أنثوية مميزة جعلتها من أكثر الأغاني تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي فور صدورها، وقد حصدت الأغنية حتى الآن أكثر من 878 ألف مشاهدة على موقع "يوتيوب" منذ طرحها قبل يوم.ومن المفارقات في هذه الأغنية أيضًا هي مشاركة ابنته جانا في كتابة كلماتها مع الشاعر الغنائي؛ حيث تولت "جانا" كتابة الكلمات باللغة الإنجليزية، وتامر حسين باقي الأغنية باللغة العربية.حيث يتعاون الشاعر، في ألبوم2025 والذي يحمل اسم "ابتدينا"؛ بـ 5 أغان وهي "خطفوني" ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي، والتي يُقدمها عمرو دياب دويتو مع ابنته جنا؛ كما يُشارك بأغنية "يلا" ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم، والتي يشاركه الغناء فيها ابنه "عبد الله".ويأتي ذلك بخلاف أغنية "ماليش بديل"، ألحان إسلام زكي، وتوزيع عادل حقي، وأغنية "دايمًا فاكر" ألحان شادي حسن، وتوزيع أحمد إبراهيم، وآخر أغاني تامر حسين، في ألبوم عمرو دياب 2025، هي أغنية "ابتدينا"، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع عادل حقي، وبذلك يكون رصيد أغان تامر حسين مع عمرو دياب حوالي 75 أغنية.أطلعوا على ابتدينا.. التفاصيل الكاملة لألبوم عمرو دياب صيف 2025ويُعد ألبوم "ابتدينا" عودة تاريخية بين؛ وتحديدًا أغاني "ابتدينا، وخطفوني"، وقد احتفى الملحن، بالفنانوتصدر أغنيته "خطفوني" ترند رقم 1؛ وعبّرعن سعادته الكبيرة بأغاني ألبوم " الهضبة".ونشر " مصطفى" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" الفيديو الخاص بأغنية " خطفوني "، وجاء التعليق الذي أرفقه به، كاشفاً عن مدى سعادته بالتعاون مع عمرو دياب وتصدر الأغنية الترند : "خطفوني .. ترند1.. غناء /رقم1..كلمات تامر حسين..الحان عمرو مصطفي..توزيع أسامه الهندي..هندسه صوت العبقري أمير محروس".ويأتي هذا التعاون بعد قطيعة وفترة من الخلافات، جاءت بعد مصالحة حديثة بين، وذلك على خلفية إصابة الأخير منذ فترة بالسرطان، وكان النجم عمرو دياب من أوائل الأشخاص الذين حرصوا على دعم الملحن عمرو مصطفى بعد الأزمة الصحية التي مر بها، متمنيًا له الشفاء العاجل.يذكر أن الفنان عمرو دياب والملحن عمرو مصطفى قد قدما العديد من الأغاني الناجحة عبر مسيرة ممتدة لما يقرب من 25 عامًا حيث كان أول تعاون فني بينهما عام 1999 في أغنية "خليك فاكرني" بألبوم "قمرين".يذكر أن النجم، طرح ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "ابتدينا" ظهر أمس الخميس، كاملًا عبر "يوتيوب" وجميع منصات الموسيقى الرقمية، وسط احتفاء كبير من قبل جهوره على "السوشيال ميديا"، لاسيما وأنّ هذا الألبوم يحمل العديد من المفاجآت.ويتعاون، في الألبوم الجديد مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، مثل عمرو مصطفى، تامر حسين، خالد تاج الدين، محمد يحيى، طارق مدكور،، وليد سعد، أسامة الهندي، بهاء الدين محمد، أحمد إبراهيم، أحمد المالكي، عزيز الشافعي، عادل حقي، مدين، محمد القاياتي، محمد البوغة، إسلام زكي، منة القيعي، مصطفى حدوتة وغيرهم.ويحمل ألبوم2025، 15 أغنية متنوعة، وهي: أغنية "إشارات" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أسامة الهندي، وتقول كلماتها: "إشارات وصلتلي وحاجات حصلتلي.. علامات قدامي وعيونه اللي قالتلي.. إشارات وصلتلي وحاجات حصلتلي.. علامات قدامي وعيونه اللي قالتلي.. رماني ف شبكه وعيوني ارتبكوا.. رماني ف شبكه وعيوني ارتبكوا.. ولقيتني بقول له إني مايل له الواحد قلبه بقى يدله.. ولقيتني بقول له إني مايل له الواحد قلبه بقى يدله دي هديه وجاتلي".أغنية "قفلتي اللعبة" كلمات مصطفى حدوتة، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، وتقول كلماتها: "خدتي من قلبي الدقات.. وخدتي م الروح سحرها.. خدتي من وقتي الساعات.. وخدتي م العين ننها.. خدتي م الأرض الثبات.. خدتي م السما نجمها.. خدتي من كل الحاجات أحلى حاجة بحبها.. قفلتي اللعبة بجمالك.. قفلتي اللعبة.. عجباكي اللعبة.. مابراحة قلبنا مش لعبة.. قفلتي اللعبه بجمالك قفلتي اللعبه عجباكي اللعبه مابراحه قلبنا مش لعبة".أغنية "خبر أبيض" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي، وتقول كلماتها: "أي حاجه حلوه بتجرالي، انت السبب فيها أي فرحه معاك واصلالي، مديون لك انا بيها أي حاجه حلوه بتجرالي، انت السبب فيها أي فرحه معاك واصلالي، مديون لك انا بيها يا خبر أبيض ع الفال الحلو وياك جربت الطعم الحلو وكإن ده عمر عليا جديد والدنيا احلوّت مشيت حلو يا خبر أبيض ع الفال الحلو وياك جربت الطعم الحلو وكإن ده عمر عليا جديد والدنيا احلوّت مشيت حلو".أغنية "متقلقش" كلمات وألحان، توزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "لأ، ما تقلقش انت أبداً لأ، ما تشغلش انت بالك أقلق أنا وأتعب بدالك فكرك أنا جاي في حياتك ليه؟ جاي أنسّيك أي ماضي جاي أدلّع فيك وأراضي أرضى بس لو انت راضي طبعًا، أمال انت فاهم إيه؟".أغنية "بابا" كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي، وتقول كلماتها: "رمش خطاف والسحر أصناف وانا قلبي يتخاف عليه يا بابا ورد يتشال ولونه قتال شغلني وأزال مافات يا بابا رسمه العين دي ربنا يعين كل اللي والعين منهم يا بابا ماس على ياقوت هموت عليها موت من رقة الصوت آهين يا بابا".كما يتضمن الألبوم أغنية "حبيتي ملاك" كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو دياب وأحمد إبراهيم، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "أنا وهي وزيها مين دي أجمل حاجة في الدنيا تشوفها العين انا وهي وزيها مين حبيبتي اللحظة في وجودها تساوي سنين كإنها نسمة من الجنة في ليلة صيف كإنها طيف من الأحلام ضعيف قدامها وانا عمري ماكنت ضعيف عليها بخاف من الأيام".ويأتي ذلك بجانب أغنية "هلونهم"، و"يا بخته"، و"ابتدينا"، و"شايف قمر"، و"دايمًا فاكر"، و"ارجعلها"، و"خطفوني"، و"يلا"، و"ماليش بديل"، حيث تحمل كلّ منها شكلًا موسيقيًا مختلفًا ومميزًا.يمكنكم قراءة 5 ألبومات غنائية في يوليو الجاري لكبار النجوم.. تعرفوا على الموعد

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».