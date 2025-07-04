جيسون جيمس ريختر ينعي النجم الأمريكي الراحل مايكل مادسن

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 يوليو 2025 08:50 مساءً - نعى الممثل الأمريكي جيسون جيمس ريختر النجم الأمريكي مايكل مادسن والذي كان قد رحل عن عالمنا بالأمس عن عمر ناهز الـ67 عامًا.
وقد شاركه الفنان الأمريكي جيسون جيمس ريختر بالبطولة في فيلم " Free Willy" والذي تم عرضه عام 1993 وجسد خلال أحداث الفيلم شخصية الإبن فيما جسد الفنان الراحل مايكل مادسن شخصية والده بالتبني.
يُمكنكم قراءة: وفاة الممثل الأمريكي مايكل مادسن عن عمر يناهز الـ67 عامًا
ومنذ سنوات كان قد نشر الممثل الأمريكي جيسون جيمس ريختر عبر حسابه الخاص بـ"إنستغرام" صورة جمعته بالفنان الراحل مايكل مادسن خلال تصوير احداث فيلم "Free Willy" خلال فترة التسعينيات.
وكان قد تم إعلان نبأ الوفاة في تمام الساعة 8:25 صباحًا (بحسب التوقيت المحلي)، وقد أكد رون سميث مدير أعمال النجم مايكل مادسن وفاته نتيجة سكتة قلبية، وجاء في بيان صدر عن رون سميث ومديرة أعماله سوزان فيريس، ومسؤولة العلاقات العامة ليز رودريغيز: "في العامين الماضيين قام مايكل مادسن بتقديم بعض الأعمال المُذهلة في مجال الأفلام المستقلة وأيضًا الأفلام الروائية من أبرزها "Resurrection Road، Concessions، Cookbook for Southern Housewives، وكان يتطلع حقًا إلى هذا الفصل الجديد في حياته".
جيسون جيمس يُقدم التعازي لعائلة ومُحبي مايكل مادسنوكان قد نشر الممثل الأمريكي جيسون جيمس ريختر مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" بحسابه الخاص على "إنستغرام"، قدم من خلاله التعازي لعائلة ومُعجبين النجم الأمريكي الراحل مايكل مادسن، مؤكدًا بأنه كان شخصية مُميزة وله تأثير عميق عليه وسيفتقده بشكل كبير.
وقد شاركه الفنان الأمريكي جيسون جيمس ريختر بالبطولة في فيلم " Free Willy" والذي تم عرضه عام 1993 وجسد خلال أحداث الفيلم شخصية الإبن فيما جسد الفنان الراحل مايكل مادسن شخصية والده بالتبني.
يُمكنكم قراءة: وفاة الممثل الأمريكي مايكل مادسن عن عمر يناهز الـ67 عامًا
ومنذ سنوات كان قد نشر الممثل الأمريكي جيسون جيمس ريختر عبر حسابه الخاص بـ"إنستغرام" صورة جمعته بالفنان الراحل مايكل مادسن خلال تصوير احداث فيلم "Free Willy" خلال فترة التسعينيات.
https://www.instagram.com/p/9cIFfEjI4S/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/9cIFfEjI4S/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/9cIFfEjI4S/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
تفاصيل وفاة النجم الأمريكي مايكل مادسنيُذكر أن في صباح أمس الخميس كان قد رحل عن عالمنا النجم الأمريكي مايكل مادسن عن عمر ناهز الـ67 عامًا في منزله في ماليبو إحدى مدن لوس أنجلوس وفقًا لما أعلنته السلطات والتي أكدت عدم وجود شبهة جنائية في وفاته.
وكان قد تم إعلان نبأ الوفاة في تمام الساعة 8:25 صباحًا (بحسب التوقيت المحلي)، وقد أكد رون سميث مدير أعمال النجم مايكل مادسن وفاته نتيجة سكتة قلبية، وجاء في بيان صدر عن رون سميث ومديرة أعماله سوزان فيريس، ومسؤولة العلاقات العامة ليز رودريغيز: "في العامين الماضيين قام مايكل مادسن بتقديم بعض الأعمال المُذهلة في مجال الأفلام المستقلة وأيضًا الأفلام الروائية من أبرزها "Resurrection Road، Concessions، Cookbook for Southern Housewives، وكان يتطلع حقًا إلى هذا الفصل الجديد في حياته".
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