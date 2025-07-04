خلاف بين أيمن بهجت قمر ومحمد صلاح العزب بسبب عمرو دياب.. هذا ما حصل!

ميرنا وليد - بيروت - شهد الوسط الفني مؤخرًا توترًا بين الشاعر أيمن بهجت قمر والسيناريست محمد صلاح العزب، إثر تبادل انتقادات حادة بسبب ألبوم الفنان عمرو دياب الأخير.



بدأ الأمر عندما عبّر محمد صلاح العزب عن استيائه من كلمات الأغاني في الألبوم الجديد، متهمًا إياها بغياب العمق والإحساس الحقيقي، ودعا الجمهور إلى الانتباه إلى الكلمات بعيدًا عن اللحن والإيقاع.

في منشور له، وصف العزب كلمات الألبوم بأنها تفتقر إلى الصور الشعرية والمعاني التي تُشعر المستمع، معتبرًا أن الألبوم لا يقدم أي جديد من حيث التعبير، ما أثار رد فعل غاضب من جانب أيمن بهجت قمر.

أيمن لم يتردد في الدفاع عن زملائه الذين ساهموا في الألبوم، مؤكدًا أن الانتقادات اللاذعة ليست مبررة، وأن احترام العمل الفني واجب، كما أشار إلى أن هنالك أعمالًا فنية أخرى تتلقى انتقادات أقل رغم جودتها المتواضعة.

وفي رده، طلب بهجت قمر من محمد صلاح العزب التركيز على عمله الخاص بدلًا من الهجوم على من يعملون بجد ويقدمون إبداعًا، ما أدى إلى تصاعد حدة النقاش بين الطرفين.

رغم ذلك، حرص العزب في نهاية المطاف على تهدئة الأجواء، موضحًا أن نقده لا يستهدف شخصًا معينًا، وإنما وجه انتقاده لكلمات الأغاني بشكل عام، وأكد احترامه لشعراء الأغاني وللأعمال التي قدموها.