الحزن يخيم على الوسط الفني بعد وفاة ممثلة عربية شهيرة

ميرنا وليد - بيروت - غادر عالمنا اليوم الجمعة، الممثلة الإماراتية القديرة رزيقة الطارش، التي تركت بصمة لا تُمحى في عالم الفن والإعلام على مدى أكثر من 56 عامًا من العطاء والإبداع، عن عمر يناهز 71 عامًا.



تلقّت رزيقة الطارش محبة كبيرة من الوسط الفني، الذي لم يتأخر في نعيها، حيث عبر العديد من الفنانين العرب عن حزنهم العميق لفقدانها، من بينهم الممثل الإماراتي حبيب غلوم الذي كتب على صفحته: "رحلت عنا الزميلة القديرة رزيقة الطارش، نسأل الله أن يتغمدها برحمته، ونتقدم بأحر التعازي لعائلتها وللأسرة الفنية في الإمارات."

كما شاركت الممثلة البحرينية شذى سبت نعيها، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الرحمة والمغفرة للفنانة الغالية رزيقة الطارش، نسأل الله أن يسكنها فسيح جناته."

في حين نشر الممثل الكويتي طارق العلي عبر حسابه: "فقدت الساحة الفنية الإماراتية نجمة كبيرة وأيقونة، نسأل الله أن يرحمها ويغفر لها، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان."

تركت الراحلة إرثًا فنيًا مميزًا، وحضرت في ذاكرة الجمهور كواحدة من أبرز الفنانات الإماراتيات اللواتي ساهمن في إثراء المشهد الفني على مدى عقود طويلة.