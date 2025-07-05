ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان المصري تامر حسني من إحدى حفلاته، أحدث تفاعلا واسعا.

وظهر تامر في مقطع الفيدجيو وهو يتفاعل مع إحدى معجابته على المسرح بطريقة عفوية، إذ قبل يدها في مشهد غنساني يعتبر عن تواصعه.

ولاقى مقطع الفيديو تفاعلا واسعا على الإنترنت إذ تداوله الناشطون بشكل واسع، وأشادوا بتواضعه وقربه من جمهوره ومحبته لهم.

يذكر أن تامر كان قد فاجأ عائلة الممثل المصري أحمد زاهر، بحضوره حفل تخرج ابنتيه الممثلتين ملك وليلى زاهر من المعهد العالي للسينما.

ولفت تامر حسني الأنظار بظهوره اللافت خلال مناقشة مشروع التخرّج، في خطوة بدت كتعويض عن غيابه السابق عن حفل زفاف ليلى. وقد أضفى حسني لمسة من المرح والفكاهة، حين علّق بطريقته الساخرة على فارق السن بينه وبين ملك وليلى، قائلاً: "مش فاهم إزاي حصل ده.. في عمر وسلمى 4، ليلى هتكون أمي وملك خالتي!".

كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يقبل يد معجبة بخطوة غير متوقعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.