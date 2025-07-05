جينيفر لوبيز تفتح قلبها لجمهورها في جلسة خاصّة بعيداً عن الأضواء

ميرنا وليد - بيروت - اختارت النجمة العالمية جينيفر لوبيز أن تلتقي نخبة من محبيها في جلسة استماع سريّة، أقامتها بهدوء مساء الأربعاء 2 تموز/ يوليو 2025 في مدينة لوس أنجلوس، بحضور لا يتجاوز 30 شخصاً.



تم التواصل مع المعجبين قبل الحدث بيوم واحد فقط، دون الكشف عن طبيعة اللقاء، لتفاجئهم لوبيز بنفسها وهي تدخل القاعة وتقدّم لهم ست أغانٍ جديدة تُعرض لأول مرة، بينها أغنية "بالاد" بعنوان "Wreckage of You"، التي كتبتها وسجلتها خلال الأسابيع الأخيرة.

استلهمت لوبيز هذه الأغنية المؤثرة من لحظات شخصية عاصفة، قضتها في مراجعة عام صعب من حياتها المهنية والخاصة، بعد أن ألغت جولتها السابقة للتركيز على ذاتها.

تقول كلمات الأغنية: "أنا أقوى بعد حطامك"، في رسالة واضحة عن النهوض بعد الانكسار.

وصف الحاضرون الأغنية بأنها "عاطفية ومُلهمة"، ولامستهم بصدقها، فيما نالت الأغاني الإيقاعية الأخرى مثل "Birthday" و"Up All Night" تفاعلاً كبيراً، واعتُبرت عودة إلى أسلوب لوبيز النابض بالحيوية.

الجلسة الخاصة كانت خطوة نادرة من لوبيز، جمعت فيها بين الصدق الفني وقربها من جمهورها، بينما تستعد لإطلاق جولتها العالمية المقبلة، التي ستمزج بين الأغاني الجديدة والكلاسيكيات المحبوبة مثل "Play" من عام 2001، في تجربة موسيقية تعد بالكثير.