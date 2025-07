جينيفر لوبيز تكشف عن أغانيها الجديدة بحفل خاص في لوس أنجلوس

جينيفر لوبيز تُقدم لأبرز مُعجبيها فعالية خاصة وأغانٍ جديدة

جينيفر لوبيز تُروج لجولتها الغنائية في لاس فيغاس

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 يوليو 2025 01:22 صباحاً - حرصت النجمة العالميةعلى دعوة 30 شخص من كبار مُعجبيها يوم الأربعاء الماضي فيلحضور حفل استماع بشكل حصري لأحدث أغانيها.وخلال تلك الفعالية قدمت النجمة العالمية جينيفر لوبيز 6 أغاني جديدة وهي: "Up All Night"، Regular، Free، Save Me Tonight، Birthday"، كما قدّمت أيضًا "Wreckage of You".كما شهدت الفعالية إلى جانب إسعاد الجمهور وتقديم أغانٍ جديدة، إهداء كل منهم تذاكر لحفل جينيفر لوبيز في ليلة رأس السنة القادمة في لاس فيغاس، كما حصل الحضور على حقائب هدايا تحتوي على قمصان وملصقات موقعة ومنتجات تجميل من جينيفر لوبيز، بحسب ما جاء بـ"People".يُذكر أن في مايو الماضي كانت قد أعلنت النجمة جينيفر لوبيز بأنها ستقدم جولة غنائية في لاس فيغاس، وحينها أكدت بأن تلك الجولة ستكون مفاجأة لكل جمهورها.يُمكنكم قراءة:كما طالبت الجمهور بأن يحرصوا على حضور حفل " Up All Night Live" والذي سيتم إقامته في لاس فيغاس في الفترة من 30 ديسمبر المُقبل وحتى 3 يناير.وعلى جانب آخر من المُنتظر أن تبدأ النجمة جينيفر لوبيز جولة غنائية في إسبانيا والتي ستكون بعنوان " Up All Night" يوم 8 يوليو الجاري وستُكمل جولتها الغنائية بعدد من الدول ومن ضمنها إيطاليا، تركيا، بولندا، مصر، كازاخستان.

