شكرا لقرائتكم خبر عن ميشيل مساك يُحيي حفلا غنائيا فى أكاديمية الفنون الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يُحيي الفنان ميشيل مساك حفلاً غنائياً يوم الجمعة المقبل الموافق 18 يوليو، وذلك على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، ويأتي الحفل بالتزامن مع طرح أحدث أغانيه بعنوان "سندباد" بطريقة الفيديو كليب على موقع يوتيوب ومنصات الأغاني المختلفة.

أغنية "سندباد" من كلمات وألحان ميشيل مساك و توزيع موسيقي انطوني إدوارد وهندسة صوتية أبانوب رشدي والفيديو كليب من إخراج مصطفي منعم، وتعد الأغنية رسالة لدعم القضية الفلسطينية من خلال مُخاطبة السندباد الفلسطيني و العربي كما تتناول إستعراض لقوته ونجاحه في تخطي الصعاب.

وتقول كلمات الأغنية: "سندباد طبعه العناد.. رحال.. بيجرى فى البلاد ورا حلمه دابت جزمته، سندباد يحزن سكات.. يسرح في صورة وذكريات.. ويفوق ف يمسح دمعته.. غلبان بيعشم.. والعشم طبع الغلابة.. عاشق بيحلم.. والعشق حلم المحرومين، سندباد يهوى البعاد ضحكتله مرة قال حبته.. وإداها روحه وخدعته، سندباد آيا سندباد داير يناضل علي الطريق .. يكتب بطولته و قصته"، وسيتم تقديم الأغنية للمرة الأولى خلال حفله الغنائي القادم.

يُذكر أن ميشيل مساك ممثل ومُغني أصدر عدد من الأغاني ومن أبرزها "ماتعيطيش، مسافر، الحلوة، على باب السيما يا طبيب" والعديد من الأغاني الأخرى، كما شارك بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية أبرزها "كلبش 2، أسيل، أل هارون، جمع سالم، المداح، البرنس، زلزال، جعفر العمدة وأخيراً ساعته وتاريخه".