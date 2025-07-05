أضخم حفلات الصيف تبدأ بأنغام.. أبرز فعاليات مهرجان العلمين 2025 (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - يستعد عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي لإحياء حفلات غنائية على مسرح "يو أرينا" بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة 2025، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان على مدار الموسميين الماضية، إذ بدأت منصة "تذكرتي" إتاحة تذاكر عدد من الحفلات عبر موقعها الرسمي.



أضخم حفلات الصيف تبدأ بأنغام أبرز فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2025 بنسخته الثالثة

فمن المقرر أن تفتح أنغام فعاليات المهرجان، إذ تحيي حفلا غنائيا يوم الجمعة في الأسبوع الأول والتي توافق 18 يوليو الجاري، وذلك بعد مشاركتها في المهرجان خلال الدورة الأولى محققة نجاحا كبيرا.

ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل باقة مميزة من أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور، إلى جانب تقديم مجموعة من أغانيه ألبومها الجديد، ويقو المايسترو هاني فرحات أوركسترا الحفل المنتظر.

وفي الجمعة التالية 25 يوليو جمهور العلمين على موعد مع حفل مختلف، يحييه النجم تامر حسني، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، إذ شارك في الدورتين السابقتين بحفلين ناجحين، ومن المميز في الحفل مشاركة الفنان الشامي له، وذلك بعد الديو الغنائي الذي قدماه سويا بعنوان "ملكة جمال الكون".

كما يحيي النجم عمرو دياب سهرة غنائية ضخمة على مسرح "يو أرينا"، يوم الجمعة 1 أغسطس، وذلك في ثاني مشاركاته بالمهرجان، بعد ان قدم حفلا غنائيا كامل العدد خلال فعاليات الدورة الماضية والـ 2 للمهرجان، ومن المقرر أن يقدم الهضبة على جانب أغنياته الشهيرة عدد كبير من أغاني ألبومه الجديد "ابتدينا"، الذي قام بطرحه أمس الخميس على كافة المنصات الموسيقية.

أما الفنان تامر عاشور فيشارك في الدورة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة 2025، ويحيي حفلا غنائيا يوم الجمعة 8 أغسطس المقبل، ويقدم خلال الحفل باقة من الأغاني الطربية والرومانسية، وذلك بعد نجاحه العام قبل الماضي.

وتقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، في الفترة من 18 يوليو الجاري لـ 29 أغسطس المقبل، في قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا في ساحة "U-ARENA"، التي أنشأتها الشركة في وقت قياسي لتكون مركزًا نابضًا بالحياة يستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى، وتتولى شركة تذكرتي، تنظيم الحفلات الفنية والعروض الثقافية المقرر إقامتها خلال فعاليات المهرجان.

ويأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، أثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

وينتظر أن تشهد الدورة الجديدة لمهرجان العلمين، مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهم عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، مروان بابلو، ليجي -سي، ويجز، وفرقة كايروكي، مما يعزز من فعاليات المهرجان ويدفعه ليكون على رأس قائمة الفعاليات الصيفية المنتظرة.

جدير بالذكر أن النسخة الثانية من مهرجان العلمين، التي نظمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حققت نجاحًا كبيرًا، إذ انطلقت في يوليو العام الماضي واستهدفت جذب نحو مليوني زائر وسائح.