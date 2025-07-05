شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى من زفاف ابنة محمد فؤاد.. وهانى رمزى أول الحاضرين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم محمد فؤاد بزفاف ابنته بسملة على مروان محمد عبد الوهاب بأحد فنادق القاهرة، وكان أول الحاضرين النجم هاني رمزى.



العروسان



إيهاب توفيق ومحمد فؤاد

يعد النجم محمد فؤاد واحدا من النجوم الذين تمكنوا من وضع بصمة تخصهم منذ ظهوره على الساحة الفنية، وتمكن من أن يصنع اسما لنفسه بصوته المميز، فهو دائم التجديد والاختلاف فى أعماله الغنائية، ويستخدم كلمات بسيطة ورمانسية ويوصِل رسالته من العمل بكل سهولة ووضوح.



محافظ القهرة وعماد متعب وطارق علام



وزير الشباب ومحافظ القاهرة وطارق علام

فؤش واحد من أولئك الذين لا يكفيهم مجرد الغناء، بل يضيف بصمته الخاصة إلى كل أغنية يقدمها، يتميز صوته بقدرة خارقة على الوصول إلى القلوب، ليأسر المستمعين من اللحظة الأول في كل مرة يضع صوته في أغنية، تثير كلماتها ولحنها إعجاب الناس وتصبح حديثهم، ليترسخ بذلك كواحد من أبرع المطربين في الساحة الفنية.