شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة يحضران زفاف ابنة محمد فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر إلى حفل زفاف بسملة محمد فؤاد ابنه الفنان محمد فؤاد كل من وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي ود. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ووليد عبد الوهاب رىيس هيئة استاد القاهرة، كما حضر من بداية الحفل الفنان هاني رمزى، والفنان أحمد جوهر.



فرح ابنة محمد فؤاد



أشرف صبحي



حفل زفاف ابنة فؤش



حفل زفاف ابنة محمد فؤاد

يعد النجم محمد فؤاد واحدا من النجوم الذين تمكنوا من وضع بصمة تخصهم منذ ظهوره على الساحة الفنية، وتمكن من أن يصنع اسما لنفسه بصوته المميز، فهو دائم التجديد والاختلاف فى أعماله الغنائية، ويستخدم كلمات بسيطة ورمانسية ويوصِل رسالته من العمل بكل سهولة ووضوح.



فؤش واحد من أولئك الذين لا يكفيهم مجرد الغناء، بل يضيف بصمته الخاصة إلى كل أغنية يقدمها، يتميز صوته بقدرة خارقة على الوصول إلى القلوب، ليأسر المستمعين من اللحظة الأول في كل مرة يضع صوته في أغنية، تثير كلماتها ولحنها إعجاب الناس وتصبح حديثهم، ليترسخ بذلك كواحد من أبرع المطربين في الساحة الفنية.