شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب سندال تجسد علاقة صداقة حمادة الليثى بـ أحمد عامر قبل رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جمعت علاقة صداقة قوية بين الراحل أحمد عامر وحمادة الليثى، امتدت لأكثر من 22 عاما، تخللتها ذكريات كثيرة وأغانى حققت أعلى المشاهدات ومنها أغنية "صاحب سندال" التى جمعتهما معا وطرحت فى 24 مايو 2025، وجسدت صداقتهما وعلاقتهما المقامة على السند، ومن كلمات الأغنية "عندى صاحب سندال وقت الشدة شادد حيلى طيب وابن حلال قبل ما بطلبوا بيجيلى، إنت الكينج فى قلبى ومفيش واحد هيعديه"، وتأثر حمادة الليثى كثيرا بعد وفاة صديق عمره ولم يتمالك نفسه من البكاء ومن صدمة رحيل صديقه.

وكان شيع الآلاف من أهالى سمنود وأصدقاء المطرب أحمد عامر، جثمانه لمثواه الأخير بعد تعطيل الجنازة 4 ساعات بسبب عدم إصدار تصريح بالدفن.

واستدعت جهات التحقيق مفتش الصحة لتوقيع الكشف علي الجثمان لبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه وقام مفتش الصحة بالكشف عليه داخل المسجد، وتم غلق أبواب المسجد ومنع دخول أو خروج أى شخص، وعقب التأكد من عدم وجود شبهة جنائية صرحت جهات التحقيق بدفن الجثمان.

ونعى عدد من نجوم الوسط الفنى المطرب الراحل، وعلى رأسهم الفنان رضا البحراوى ومحمود الليثى وحمو بيكا وشحتة كاريكا، ووصولهم إلى منزل الفنان أحمد عامر بمدينة سمنود فى محافظة الغربية، للمشاركة فى تشييع جنازته التى ستقام بعد صلاة الظهر إلى مثواه الأخير، وذلك بعد أن تقرر عدم نقله إلى مسقط رأسه بالمنصورة ودفنه بالغربية.

وتصدر خبر وفاة الفنان أحمد عامر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث توالت التعليقات الحزينة من زملائه ومحبيه، الذين أشادوا بموهبته الفريدة وإسهاماته فى الأغنية الشعبية.

ويعد الفنان أحمد عامر أحد الأصوات البارزة فى الغناء الشعبى، حيث قدم العديد من الأغنيات التى لاقت انتشارًا واسعًا، وتميز بأدائه العاطفى واختياره للألحان والكلمات التى تعبر عن وجدان الشارع المصرى.