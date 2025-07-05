محمد لطفى وإيهاب توفيق ووليد سعد وخالد تاج الدين فى زفاف ابنة محمد فؤاد

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القاهرة - سامية سيد - حضر حفل زفاف ابنه الفنان محمد فؤاد الذى يقام في أحد فنادق القاهرة كل من الفنانين محمد لطفي، وإيهاب توفيق، والملحن وليد سعد، والشاعر خالد تاج الدين.



محمد فؤاد يغنى فى فرح ابنته



محمد لطفى ووليد سعد



فؤش وإيهاب توفيق

وبدأ النجم محمد فؤاد بغناء أغنيته الشهيرة "أنا بين إيديك" ورقصت عليها ابنته بسملة وعريسها مروان، كما أهداهما أغنية خاصة باسمهما، وحضر حفل الزفاف الذى يقام بأحد فنادق القاهرة الفنان عصام كاريكا، ونجوم الكرة عبد الحميد بسيوني وعبد الظاهر السقا.

وحضر إلى حفل زفاف بسملة محمد فؤاد ابنه الفنان محمد فؤاد كل من وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي، ود. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ووليد عبد الوهاب رىيس هيئة استاد القاهرة، كما حضر من بداية الحفل الفنان هاني رمزى، والفنان أحمد جوهر.

ويعد النجم محمد فؤاد واحدا من النجوم الذين تمكنوا من وضع بصمة تخصهم منذ ظهوره على الساحة الفنية، وتمكن من أن يصنع اسما لنفسه بصوته المميز، فهو دائم التجديد والاختلاف فى أعماله الغنائية، ويستخدم كلمات بسيطة ورمانسية ويوصِل رسالته من العمل بكل سهولة ووضوح.

فؤش واحد من أولئك الذين لا يكفيهم مجرد الغناء، بل يضيف بصمته الخاصة إلى كل أغنية يقدمها، يتميز صوته بقدرة خارقة على الوصول إلى القلوب، ليأسر المستمعين من اللحظة الأول في كل مرة يضع صوته في أغنية، تثير كلماتها ولحنها إعجاب الناس وتصبح حديثهم، ليترسخ بذلك كواحد من أبرع المطربين في الساحة الفنية.