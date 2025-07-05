شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد سميرة خلوصى.. شاركت محمد عبد الوهاب بطولة فيلم الوردة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل غدا السبت ذكرى ميلاد الفنانة سميرة خلوصى والتى شاركت كبار نجوم الفن في أعمالهم، وقدمت أعمالا تركت في مشوارها بصمة كبيرة. اكتشفها المخرج محمد كريم ومنحها دور البطولة أمام موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في فيلم الوردة البيضاء عام 1932، بمشاركة نخبة من كبار الفنانين، من بينهم زكي رستم، سليمان نجيب، ودولت أبيض.

وظهر اسم سميرة خلوصي، على أفيش فيلم الوردة البيضاء عام 1932 مع الفنان محمد عبد الوهاب، وكان من أول أفلامه الغنائية وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في السينما واستمر عرضه وقتًا طويلًا وحقق أرباحًا طائلة، حتى وصل شهرته إلى فرنسا، واختارت إحدى المجلات الناطقة باللغة الفرنسية غلافها بصورة ضمن مشاهد الفيلم.

ورغم هذا النجاح اللافت، لم تستمر سميرة خلوصي طويلًا في عالم السينما، حيث اقتصر مشوارها الفني على خمسة أفلام منها عنتر أفندي ونداء القلب والجيل الجديد وآخرها فيلم عودة القافلة الذي جمعها بكوكبة من نجوم الزمن الجميل، مثل حسين رياض، مختار عثمان، محمود المليجي، حسن فايق، وحسين صدقي.

بعد هذا الفيلم، قررت سميرة خلوصي الابتعاد عن الأضواء، لتتفرغ لحياتها الخاصة وعائلتها، وظلّت حياتها الشخصية بعيدة تمامًا عن الإعلام، حتى وافتها المنية في صمت عام 1981، تاركة خلفها بصمة فنية مميزة رغم قِصر مشوارها، واعتزلت وابتعدت عن الشهرة والأضواء حتى توفيت في عام 1981.