شكرا لقرائتكم خبر عن إنجي وجدان تفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة بعد خسارة كبيرة فى الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة إنجى وجدان متابعيها على صفحة إنستجرام صورة جديدة لها، وفاجأت إنجى متابعيها بخسارتها الكثير من الوزن، حيث ظهرت بإطلالة رشيقة.



انجى وجدان



وشاركت منذ فترة إنجى وجدان في مسلسل طلعت روحى، ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل من خلال فكرة افتراضية كيف تجبر الظروف إنسانا على التعايش مع ظروف أخرى بعيدا عن ظروفه وعمله ويتأقلم معها، والعمل مأخوذ عن تيمة أمريكية تدور أحداثها حول شخصين تنشأ بينهما قصة حب، ولا تجمع بينهما أى خصائص مشتركة.

يشار إلى إن مسلسل "طلعت روحي" حقق نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية، وبطولة مجموعة متميزة من النجوم منهم إنجي وجدان ونيكولا معوض وإسلام إبراهيم وميار الغيطي وهبة عبد العزيز وتامر فرج ودنيا ماهر وحمدي عباس وصفاء الطوخي وأنعام سالوسة، وتأليف وائل حمدي وشريف بدر الدين، وإخراج رامي رزق الله.