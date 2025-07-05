شكرا لقرائتكم خبر عن أمير صلاح الدين وزوجته يكشفان لـ"معكم" قصة زواجهما.. والسر أغنية "حر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة on، الفنان أمير صلاح الدين وأسرته، وابنته لين.

وأوضحت ليالى نافع مرسال زوجة أمير صلاح الدين، أنها بتقدم فيديوهات على الشوشيال ميديا مع ابنتها "لين"، مؤكدة أن لين ضغطت علينا وطول الوقت عاوزة تغنى وتقلد الحاجات وتدخل معايا المطبخ."

أضافت ليالى، "ابنائى موهوبين وبيتحركوا على المزيكا، وبلعب مع ابنى "زين" و "ريحانة" فى الغناء والموسيقى، وكل اللى بنقدمه عفوى ومش متحضر له".

وعن بداية قصة معرفتها بأمير قالت:"أنا التحقت بمركز الإبداع وقابلت بعدها كل دفعة أمير إلا هو وفى أحد الأوقات وانا بقوم بالترجمة سمعت أغنية "حر" لفريقه بلاك تيما، وعند نزولى من المبنى شفته قدامى، وفرحت وقلت له "أنا بحب أغنية حر"، ومشيت.

تابعت، بعد فترة تم دعوتى لعرس وشفت خلاله أمير ولكن متكلمتش مع حد وقتها إلا هو، وبعدها اتخطبنا وخلال هذه الفترة حسيت أنى انا الشخص اللى المفروض يقوله انت ممثل فعلا، وعن أغرب موقف له قالت :"كان بيغلى البيض فى الكاتل".

من جانبه لفت أمير صلاح الدين إلى أنه قدم فيديو كليب مع أبناءه زين وريحانة، وعن زواجه من ريحانه قال:"لما قابلتها فى تانى لقاء قلبى اتفتحلها".