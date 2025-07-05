إيهاب توفيق يرقص مع محمد لطفى فى حفل زفاف ابنة محمد فؤاد (صور)

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القاهرة - سامية سيد - أهدى الفنان إيهاب توفيق أغنية "يا أحلى منهم" لابنة الفنان محمد فؤاد في ليلة زفافها، وشارك النجم محمد فؤاد الغناء والرقص معه هو والفنان محمد لطفي، كما غنّى توفيق "الله عليك يا سيدى" و"سحراني". وحضر الموزع أحمد عادل، والإعلامي طارق علام، والكابتن عماد متعب حفل الزفاف.



حفل زفاف بسملة محمد فؤاد



ابنة محمد فؤاد وعريسها



إيهاب توفيق يرقص فى فرح ابنة محمد فؤاد



إيهاب توفيق يغنى فى فرح ابنة فؤش



وحضر حفل زفاف ابنة الفنان محمد فؤاد الذى يقام في أحد فنادق القاهرة كل من الفنانين محمد لطفي وإيهاب توفيق والملحن وليد توفيق والشاعر خالد تاج الدين.

وبدأ النجم محمد فؤاد بغناء أغنيته الشهيرة "أنا بين إيديك" ورقصت عليها ابنته بسملة وعريسها مروان، كما أهداهما أغنية خاصة باسمهما، وحضر حفل الزفاف الذى يقام بأحد فنادق القاهرة الفنان عصام كاريكا، ونجوم الكرة عبد الحميد بسيوني وعبد الظاهر السقا.

وحضر إلى حفل زفاف بسملة محمد فؤاد ابنه الفنان محمد فؤاد كل من وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي، ود. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ووليد عبد الوهاب رىيس هيئة استاد القاهرة، كما حضر من بداية الحفل الفنان هاني رمزى، والفنان أحمد جوهر.

ويعد النجم محمد فؤاد واحدا من النجوم الذين تمكنوا من وضع بصمة تخصهم منذ ظهوره على الساحة الفنية، وتمكن من أن يصنع اسما لنفسه بصوته المميز، فهو دائم التجديد والاختلاف فى أعماله الغنائية، ويستخدم كلمات بسيطة ورمانسية ويوصِل رسالته من العمل بكل سهولة ووضوح.

فؤش واحد من أولئك الذين لا يكفيهم مجرد الغناء، بل يضيف بصمته الخاصة إلى كل أغنية يقدمها، يتميز صوته بقدرة خارقة على الوصول إلى القلوب، ليأسر المستمعين من اللحظة الأول في كل مرة يضع صوته في أغنية، تثير كلماتها ولحنها إعجاب الناس وتصبح حديثهم، ليترسخ بذلك كواحد من أبرع المطربين في الساحة الفنية.