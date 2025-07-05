شكرا لقرائتكم خبر عن رامى إمام يحتفل بزفاف حفيد عادل إمام بحضور المقربين والان مع تفاصيل الخبر

احتفل المخرج رامي إمام بزفاف نجله عادل حفيد الزعيم عادل إمام، وذلك بحضور المقربين والعديد من النجوم وأصدقاء العائلة.

وكان قد عقد قران حفيد عادل إمام على فريدة أشرف مدربة اللياقة البدنية، قبل أيام وسط حضور عدد من المقربين.

وكان عادل رامى إمام، حفيد الزعيم، بدأ فى الظهور الإعلامى الفترة الماضية، وتحديدا في العرض الخاص لفيلم المشروع x بطولة النجم كريم عبد العزيز، والذى أقيم في دار الأوبرا المصرية، حيث ظهر بصحبة والده المخرج الكبير رامى إمام.

ويُعد فيلم المشروع X أحد أضخم الإنتاجات السينمائية فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره فى خمس دول هى: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائى العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

فيلم المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.