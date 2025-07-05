شكرا لقرائتكم خبر عن I’m Glad My Mom Died مسلسل جديد لـ جينيفر أنيستون.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت +Apple TV عن توسيع قائمة مسلسلاتها الأصلية الجديدة بمسلسل درامي كوميدي جديد من بطولة وإنتاج جينيفر أنيستون، الحائزة على جوائز إيمي ونقابة ممثلي الشاشة وجولدن جلوب.

مسلسل I’m Glad My Mom Died الجديد مستوحى من رواية تحمل نفس الاسم من مذكرات جينيت مكوردي التي تصدرت قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعًا.

وسيتكون مسلسل I’m Glad My Mom Died من عشر حلقات من تأليف مكوردي وآري كاتشر.

ويعد مسلسل I’m Glad My Mom Died هو سرد مؤثر ومضحك لمعاناة مكوردي كممثلة طفلة سابقة في تعاملها مع والدتها المتسلطة والمسيطرة، وستدور أحداث الدراما الكوميدية حول علاقة الاعتماد المتبادل بين ممثلة تبلغ من العمر 18 عامًا في برنامج أطفال ناجح، ووالدتها النرجسية التي تستمتع بهويتها كـ"أم نجمة"، والتي ستؤدي أنيستون دورها.