شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا ولبلبة وتامر حسنى وإيمى سمير غانم والرداد فى حفل زفاف حفيد عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

حرص عدد من النجوم على حضور حفل زفاف حفيد الزعيم عادل إمام، نجل رامى إمام.

واحتفل المخرج رامى إمام بزفاف نجله عادل رامى إمام بحضور المقربين يسرا ولبلبة وتامر حسنى وحسن الرداد وإيمى سمير غانم، وكريم عبد العزيز، وياسمين صبري، ومحمد حماقي، وهنا الزاهد، وويزو، وعماد زيادة، والمخرج رؤوف السيد ويوسف الشريف، وهشام ماجد والمخرج معتز التونى والإعلامى عمرو الليثى، والشاعر تامر حسين وعزيز الشافعى، وآخرين.

وكان قد عقد قران حفيد عادل إمام على فريدة أشرف مدربة اللياقة البدنية، قبل أيام وسط حضور عدد من المقربين.



زفاف حفيد عادل إمام (1)



زفاف حفيد عادل إمام (2)



زفاف حفيد عادل إمام (3)



زفاف حفيد عادل إمام (4)



زفاف حفيد عادل إمام (5)



زفاف حفيد عادل إمام (6)

وكان عادل رامى إمام حفيد الزعيم بدأ فى الظهور الإعلامى الفترة الماضية، وتحديدا فى العرض الخاص لفيلم المشروع x بطولة النجم كريم عبد العزيز، والذى أقيم فى دار الاوبرا المصرية، حيث ظهر بصحبة والده المخرج الكبير رامى إمام.

ويُعد فيلم المشروع X أحد أضخم الإنتاجات السينمائية فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره فى خمس دول هى: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائى العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة فى العالم العربي.

فيلم المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمى، ويشاركه فى كتابة السيناريو أحمد حسنى، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبرى، أحمد غزى، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدوانى، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.