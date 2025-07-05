شكرا لقرائتكم خبر عن جنا عمرو دياب تشارك والدها الغناء فى حفله بالساحل الشمالى بعد طرح ألبومه ابتدينا والان مع تفاصيل الخبر

شاركت جنا عمرو دياب والدها الغناء فى أغنيته الجديدة خطفونى، وذلك فى حفله بالساحل الشمالى، بالتزامن مع طرح ألبومه الغنائى الجديد "ابتدينا"، والذى يقدمه فى أول تعاون له مع شركة سونى ميوزيك العالمية.

يضم ألبوم ابتدينا 15 أغنية تنوعت بين الرومانسى، الإيقاعى، والدرامى، بمشاركة نخبة من أبرز صناع الموسيقى فى مصر والوطن العربي.



جنا عمرو دياب تغنى مع والدها (1)



جنا عمرو دياب تغنى مع والدها (2)



جنا عمرو دياب تغنى مع والدها (3)



جنا عمرو دياب تغنى مع والدها (4)



جنا عمرو دياب تغنى مع والدها (5)

ويضم الألبوم الأغانى التالية:

• خطفونى (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: أسامة الهندي)

• يالا (كلمات: تامر حسين – ألحان: عزيز الشافعى – توزيع: أحمد إبراهيم)

• ماليش بديل (كلمات: تامر حسين – ألحان: إسلام زكى – توزيع: عادل حقي)

• ارجعلها (كلمات: بهاء الدين محمد – ألحان: عمرو دياب – توزيع: أسامة الهندي)

• دايما فاكر (كلمات: تامر حسين – ألحان: شادى حسن – توزيع: أحمد إبراهيم)

• شايف قمر (كلمات: محمد القياتى – ألحان: محمد يحيى – توزيع: شريف فهمي)

• ابتدينا (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: عادل حقي)

• يا بخته (كلمات: منة القيعى – ألحان: عزيز الشافعى – توزيع: توما)

• هلونهم (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: وليد سعد – توزيع: أحمد إبراهيم)

• حبيبتى ملاك (كلمات: أمير طعيمة – ألحان: عمرو دياب وأحمد إبراهيم – توزيع: أحمد إبراهيم)

• بابا (كلمات: ملاك عادل – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي)

• ما تقلقش (كلمات وألحان: عزيز الشافعى – توزيع: أحمد إبراهيم)

• خبر أبيض (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي)

• قفلتى اللعبة (كلمات: مصطفى حدوتة – ألحان: محمد يحيى – توزيع: وسام عبد المنعم)

• إشارات (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: أسامة الهندي)

ويُعد "ابتدينا" تجربة جديدة فى مسيرة عمرو دياب، حيث يجمع بين روح الأغانى التى اشتهر بها وأصوات موسيقية معاصرة تواكب التطور العالمى فى شكل الموسيقى، بما يعزز مكانته كنجم متجدد دائمًا.