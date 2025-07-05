شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجان الختامى لفرق الأقاليم المسرحية ينهى دورته الـ47 الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسدل الستار على الدورة 47 من المهرجان الختامي لفرق الأقاليم، يوم الأحد القادم الموافق 6 يوليو، على مسرح السامر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بعد تقديم 26 عرضاً مسرحياً من مختلف الأقاليم المصرية، قدمت بالمجان الجمهور، وذلك على مسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، وتشكلت لجنة تحكيم الدورة 47 من الناقد والدكتور محمد سمير الخطيب، الموسيقار طارق مهران، والدكتور سيد خاطر، ومهندس الديكور حازم شبل، والمخرج أحمد البنهاوي، ومقرر اللجنة ومدير المهرجان الكاتب سامح عثمان.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية الـ47 تنفذه الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، وإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، ورئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا، تم اختيارها من بين 120 عرضا مسرحيا، تنافست في 27 محافظة.

وتقدم العروض بالمجان للجمهور على مسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصاحبها نشرة يومية.

وكان قد شهد حفل الافتتاح الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، والفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، بحضور سمر الوزير، مدير عام المسرح، الكاتب سامح عثمان، مدير المهرجان ومقرر لجنة التحكيم، والمهندس محمد جابر، مدير مسرح السامر، ولفيف من المثقفين والمسرحيين والإعلاميين.

استهل "ناصف" كلمته ناقلا تحيات وزير الثقافة، ورئيس هيئة قصور الثقافة للحضور، معربا عن سعادته بانطلاق دورة المهرجان الذي تنظمه هيئة قصور الثقافة، المؤسسة الثقافية الوطنية الأقدم على الإطلاق.