شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل الأسترالي جوليان مكمان عن 56 عاما بعد صراع مع السرطان والان مع تفاصيل الخبر

توفى الممثل الأسترالي جوليان مكمان، المعروف بأدواره في مسلسلات مثل "Charmed" و"Nip/Tuck" و"FBI: Most Wanted"، بالإضافة إلى تجسيده شخصية الشرير "دكتور دوم" في فيلم "Fantastic Four"، عن عمر يناهز 56 عامًا.

وقد توفى مكمان في مدينة كليرووتر بولاية فلوريدا الأمريكية، بعد صراع مع مرض السرطان، وهو الأمر الذي لم يُعلن عنه علنًا من قبل.

وأكدت زوجته، كيلي باناجوا خبر وفاته وقالت في بيان نشرته مجلة "Deadline": "أود أن أشارك العالم أن زوجي الحبيب، جوليان مكمان، توفى بسلام هذا الأسبوع بعد كفاح شجاع ضد مرض السرطان جوليان أحب الحياة، وأحب عائلته، وأحب أصدقاءه، وأحب عمله، وأحب معجبيه وكان أعمق أمنياته أن يجلب السعادة إلى أكبر عدد ممكن من القلوب."

وأضافت: "نطلب الدعم خلال هذه الفترة لتمكين عائلتنا من الحزن بخصوصية ونتمنى لكل من أضاف جوليان البهجة إلى حياتهم أن يستمروا في إيجاد الفرح في الحياة نحن ممتنون للذكريات."

يُذكر أن جوليان مكمان ترك إرثًا فنيًا كبيرًا عبر مسيرته الممتدة، وسيظل ذكراه حية في قلوب محبيه حول العالم.