شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة رجاء الجداوى.. حكايات للفنانة الراحلة مع خالتها تحية كاريوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن، اليوم السبت، مع ذكرى وفاة الفنانة رجاء الجداوى، التى طالما كانت واحدة من أهم الفنانات ممن كان لهم شهرة فى السينما المصرية، وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على علاقتها مع خالتها تحية كاريوكا، حيث ربطتها علاقة خاصة بها بعدما تربت عندها منذ أن كانت فى الثالثة من عمرها.

رجاء الجداوى فى أكثر من حوار تطرقت إلى علاقتها مع خالتها، مؤكدة أنها انتقلت للعيش معها فى سن ثلاث سنوات بصحبة أخيها، وذلك عقب انفصال والدتها عن والدها، لتقرر كاريوكا أخذ اثنين من خمسة أطفال لدى شقيقتها لتربيتهم، مؤكدة أنها تعلمت منها أمور كثيرة أثرت بشخصيتها حتى وفاتها.

وأضافت رجاء الجداوى أنها استمرت تعيش بصحبتها حتى أصبحت فى سن 14 عامًا، انتقلت خلالها من الإسماعيلية للقاهرة للعيش بصحبتها، وكان أكثر شىء تؤكد عليه بتربيتها هو عدم الكذب حيث كانت تمقته إلى حد كبير وتصفه بأنه بوابة الموبقات، لأن كل كذبة -على حد قولها- تحتاج إلى كذبة أكبر تغطيها.

كما أكدت أنها تعلمت منها الكرم أيضًا، نظرًا لأن تحية كاريوكا كانت كريمة إلى حد البزخ، فكانت لا تتوقف عن الكرم حتى لو لا تمتلك أية أموال بمنزلها إلا القليل.

وأضافت رجاء الجداوى أن كاريوكا كانت لها خيمة بأحد الموالد عملتها للفقراء، وكانت تحرص فيها على تحضير الأكل بنفسها للفقراء التى كانت تعشقهم بصورة كبيرة.