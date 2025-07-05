شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد يحيى العلمى.. جوانب فى حياة أشهر مخرجى الجاسوسية بالدراما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن، اليوم، مع ذكرى ميلاد المخرج الكبير يحيى العلمي أحد أهم المخرجين الذين تركوا بصمة فى الحياة الفنية، حيث قدم أعمالاً عظيمة ما بين السينما والدراما، وتحديداً الأخيرة حين أخرج قائمة طويلة من المسلسلات الدرامية طالما حققت نجاحاً كبيراً، ولعل أبرز تلك المسلسلات المحفورة في الذاكرة رأفت الهجان بكل أجزائه بالإضافة إلي الزيني بركات وغيرها من الأعمال.

ولكن ما لا يعلمه كثيرون بخصوص المخرج يحيي العلمي هو أن زوجته فنانة مشهورة، وهي تهاني راشد التي برز نجمها في أعمال عديدة، كما سبق وسردت العديد من التفاصيل بخصوص الجانب الآخر من حياة المخرج الكبير أثناء حلولها ضيفة علي برنامج يقدمه سمير صبري.

كره يحيى العلمي لـ زوج ابنته

حكي الفنان سمير صبري موقفا طريفا أثناء إحياء حفل زفاف ابنة المخرج يحيى العلمي، يتمثل في أن العلمي أمسك المايك وقال بصوت عالٍ مشيراً لزوج شيرين ابنته: "بكرهه"، ثم كررها بعد ذلك، ليتفاجأ الجميع من هذا الأمر، وهي الكلمة الذي كان يقصدها نظرا لأن هذا الزوج أخذ ابنته.

قصة حب مع تهاني راشد بدأت بخناقة

أكدت تهاني راشد أثناء المقابلة أيضاً أن قصة زواجها بالمخرج يحيى العلمي بدأت بخناقة عقب مشاهدته عرضا مسرحيا تشارك به وهو "قنديل أم هاشم" لينتقدها على الملأ، قائلاً "مين الممثلة اللي انتوا جايبينها دي وعمالة تسح بالدموع"، الأمر الذى لم تقف أمامه تهاني راشد صامته حيث قامت بالرد عليه.