بين الضوء والضباب... مايلي سايرس وناعومي كامبل تلهبان الشاشة في عمل جريء

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أطلقت النجمة الأميركية مايلي سايرس مقطعًا دعائيًا حماسيًا للفيديو المصوّر لأغنيتها الجديدة "Every Girl You’ve Ever Loved"، بالتعاون مع عارضة الأزياء العالمية ناعومي كامبل، ضمن ألبومها البصري Something Beautiful، والمقرر صدوره الكامل لاحقًا اليوم، الإثنين 30 حزيران (يونيو) 2025.

ويُظهر المقطع، الذي تبلغ مدته 40 ثانية، كلتا النجمتين وهما تتجولان بإطلالة قوية داخل مستودع صناعي تغمره الأضواء الدرامية والمراوح الضخمة، في مشهد يفيض بطاقة عروض الأزياء. وفي خلفية موسيقى "الديسكو بوب"، تظهر سايرس مرتدية زيًا أسود بالكامل مع قفازات شبكية، قبل أن تخلع سترتها وتبقى في قميص أسود ضيق، بينما تردد كامبل: "Pose, pose, pose, pose"، وسط حركات نموذجية مستلهمة من عالم الموضة.

تتماهى كلمات الأغنية، التي شاركت سايرس في كتابتها مع تسعة مؤلفين آخرين، مع روح الموضة: "أطابق حقيبتي مع فستاني الجديد / وما زلت أبدو كأنني عشرة على عشرة / رغم أن شعري فوضوي / نعم، وسأواصل حتى أحصل على ما أريد".

وكانت سايرس قد أطلت مؤخرًا في عرضها الأول بباريس منذ عقد كامل، مقدّمة مجموعة من أعمالها من ضمنها "Flowers"، و"Wrecking Ball"، إضافة إلى أغانٍ من الألبوم الجديد مثل "End of the World" و"More to Lose".

الفيديو الكامل لـ "Every Girl You’ve Ever Loved" يضيف بعدًا بصريًا جريئًا يجمع بين البوب والموضة، في لحظة تُجسّد قوة النساء الأيقونيات.