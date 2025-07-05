شيري عادل تكشف عن تعاقدها على عمل جديد وهذه تفاصيله

تفاصيل حكاية "ديجافو""ديجافو" إحدى حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" ومن تأليف نسمة سمير، ويشارك في بطولتها إلى جانب شيري عادل الفنان أحمد الرافعي، ومقرر البدء في تصوير أول مشاهدها آخر شهر يوليو الجاري، حيث يتم حالياً تصوير الحكاية الأولى من العمل التي تحمل اسم "فلاش باك" ويقوم ببطولتها أحمد خالد صالح ومريم الجندي وتأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم.
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ويعتمد "ما تراه ليس كما يبدو" مكوناً من 35 حلقة، بواقع 7 حكايات كل حكاية من 5 حلقات بفرق عمل مختلفة سواء الأبطال أو التأليف أو الإخراج، ويعتمد العمل على البطولة الجماعية لعدد كبير من النجوم الشباب: أحمد خالد صالح، مريم الجندي، هنادي مهنا، تارا عماد، رنا رئيس، أحمد جمال سعيد، هاجر الشرنوبي، ونانسي هلال، وتتواصل عملية التعاقدات مع باقى أبطال الحكايات.
شيري عادل عضو لجنة تحكيم بأكثر من مهرجانيُشار إلى أن الفنانة شيري عادل شاركت الشهر الماضي فى فعاليات مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي التى أُقيمت في مدينة كازابلانكا بالمغرب، باعتبارها عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، وجاءت هذه الخطوة، بعد مشاركة شيري أيضاً كعضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الذي أُقيم في إبريل الماضي.
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آخر أعمال شيري عادل مسلسل "الوصفة السحرية"، وشاركت في بطولته: إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.
آخر أعمال شيري عادل الفنية
مسلسل "الوصفة السحرية" مكون من 45 حلقة، وتدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف؛ لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على إثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
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