شيري عادل تكشف عن تعاقدها على عمل جديد وهذه تفاصيله

تفاصيل حكاية "ديجافو"

https://www.instagram.com/p/DKiHWz7IQE5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKiHWz7IQE5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKiHWz7IQE5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

شيري عادل عضو لجنة تحكيم بأكثر من مهرجان

https://www.instagram.com/p/DK4Xe2hI6fD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DK4Xe2hI6fD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DK4Xe2hI6fD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

آخر أعمال شيري عادل الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 يوليو 2025 10:19 صباحاً - كشفت الفنانةل عن تعاقدها على بطولة مسلسل جديد تستعد لتصويره خلال الأيام المقبلة، حيث تعاقدت على بطولة حكاية بعنوان "" من مسلسل "" الذي انطلق تصويره الشهر الماضي للعرض في موسم صيف 2025، ويعتمد على حكايات منفصلة كل حكاية بفريق عمل مختلف من الفنانين والمؤلفين والمخرجين." إحدى حكايات مسلسل "" ومن تأليف نسمة سمير، ويشارك في بطولتها إلى جانب شيري عادل الفنان أحمد الرافعي، ومقرر البدء في تصوير أول مشاهدها آخر شهر يوليو الجاري، حيث يتم حالياً تصوير الحكاية الأولى من العمل التي تحمل اسم "" ويقوم ببطولتها أحمد خالد صالح ومريم الجندي وتأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم.يمكنكِ قراءة: 5 ألبومات غنائية في يوليو الجاري لكبار النجوم.. تعرفوا إلى الموعدويعتمد "" مكوناً من 35 حلقة، بواقع 7 حكايات كل حكاية من 5 حلقات بفرق عمل مختلفة سواء الأبطال أو التأليف أو الإخراج، ويعتمد العمل على البطولة الجماعية لعدد كبير من النجوم الشباب: أحمد خالد صالح، مريم الجندي، هنادي مهنا، تارا عماد، رنا رئيس، أحمد جمال سعيد، هاجر الشرنوبي، ونانسي هلال، وتتواصل عملية التعاقدات مع باقى أبطال الحكايات.يُشار إلى أن الفنانةشاركت الشهر الماضي فى فعاليات مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي التى أُقيمت في مدينة كازابلانكا بالمغرب، باعتبارها عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، وجاءت هذه الخطوة، بعد مشاركة شيري أيضاً كعضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الذي أُقيم في إبريل الماضي.اقرئي أيضاً.. The Fast and the Furious.. سلسلة الأكشن التي حققت النجاح الأبرز على مدار سنواتآخر أعمال شيري عادل مسلسل ""، وشاركت في بطولته: إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.

مسلسل "الوصفة السحرية" مكون من 45 حلقة، وتدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف؛ لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على إثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».