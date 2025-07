شكرا لقرائتكم خبر عن ماريا كاري تُعلن رسميًا انتهاء تسجيل ألبومها الجديد: جاهز وسيصدر قريبا والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النجمة العالمية ماريا كاري، رسميًا أنها انتهت من تسجيل ألبومها السادس عشر، وذلك خلال مقابلة حصرية أُجريت في بث مباشر احتفالًا بالذكرى العاشرة لإطلاق Apple Music، حيث استضافها كل من زين لوي وإيبرو داردن في استوديوهات آبل الموسيقية الجديدة، وفي حديثها، حرصت كاري على عدم الكشف عن تفاصيل كثيرة بشأن الألبوم المنتظر.

وقالت: "أحاول ألّا أكشف الكثير عن الألبوم الجديد"، لكنها لم تخلُ من بعض التلميحات، حيث غنّت مقطعًا من إحدى الأغنيات الجديدة قالت فيه: "إنها مناسبة خاصة تحرر ميمي"، مشيرة إلى أن هذه الكلمات تنتمي لأحد أعمالها القادمة، وأضافت: "ما التالي؟ الألبوم سيصدر قريبًا، لكن لا أريد أن أفصح عن كل شيء الآن"، واختتمت حديثها بتأكيد جاهزية العمل، قائلة: "لقد أنهيت الألبوم.. إنه جاهز".

يُشار إلى أن هذا الألبوم الجديد سيكون أول إصدار لها منذ ألبومها الأخير Caution الذي صدر في عام 2018، ويُعد استكمالًا لمسيرتها الفنية التي بدأت في عام 1990 مع ألبومها الأول Mariah Carey، وتضمنت لاحقًا مجموعة من الألبومات الناجحة مثل Emotions، Music Box، Butterfly، وThe Emancipation of Mimi.

ويترقب الجمهور الألبوم الجديد وسط تكتم كبير حول عنوانه وتفاصيله، إلا أن التشويق بات في أعلى مستوياته بعد إعلان كاري انتهاء العمل عليه رسميًا.

وكان تقرير سابق، أكد أن النجمة العالمية بيونسيه قامت بلفتة احترام ملحوظة لزميلتها أسطورة الموسيقى ماريا كاري، من خلال إخلاء جناحها الفاخر في فندق كورينثيا في لندن، وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي وصلت فيه ماريا كاري إلى المملكة المتحدة لتقديم عرض في حفل Summertime Ball في ملعب ويمبلي، نهاية الأسبوع الماضي، وهي تمثل علامة احترام من أحد أكبر الأسماء في الصناعة.

وبحسب تقرير لصحيفة "ذا صن"، كانت بيونسيه تقيم في أجنحة البنتهاوس بالفندق، والتي يبلغ سعرها 34 ألف جنيه إسترليني في الليلة، خلال إقامتها التي استمرت 12 ليلة في العاصمة، حيث قدمت مؤخرا عرضا في ملعب توتنهام هوتسبير.

ومع ذلك يقال إن المغنية، البالغة من العمر 43 عامًا، أخلت الجناح لزميلتها المحبوبة، والتي اشتهرت بأغنيتها All I Want For Christmas Is You، وتهيمن بها على المخططات في كل الموسم الاحتفالي.

ماريا كاري وبيونسيه

صرح مصدر لصحيفة "ذا صن": "نجماتٌ لامعاتٌ مثل بيونسيه، وماريا، ترغبان في الإقامة في أفضل الفنادق فقط"، وأضاف: "كانت بيونسيه تقيم في شقق فندق كورينثيا الفاخرة، لكن عندما وصلت ماريا، حزمت بيونسيه أمتعتها لتتمكن ماريا من الاستحواذ على أجنحتها، كان الأمر كما لو أن بيونسيه تنحني أمام ملكة موسيقية أخرى".

ورغم أنه لم يتم تأكيد التقرير من قبل ممثلي أي من الفنانين، لكن لفت التقرير انتباهًا كبيرًا نظرًا لمكانة الفنانين المعروفين بحضورهما القوي في الصناعة، وفي هذه الأثناء، تميز وصول ماريا كاري إلى لندن أيضًا بعناوين رئيسية حول متطلباتها خلف الكواليس في حفل Summertime Ball، في Capital، حيث ظهرت إلى جانب ويل سميث، في أداء كان متوقعًا للغاية بعد غياب دام 6 سنوات عن الحفلات الموسيقية في المملكة المتحدة.

وعلى السجادة الحمراء للحدث، كشفت مقدمة برنامج Capital Radio، سيان ويلبي، أن كاري قامت بتغيير غرفة ملابسها بالكامل، وقال ويلبي، لصحيفة "ذا صن": "سنفعل ما يُطلب منا عندما يتعلق الأمر بماريا، فهي القائدة"، مضيفًا: "لقد غيّرت غرفة الملابس بأكملها لتسمى "عالم ميمي".. زلم يعد يحمل حتى علامة كابيتال التجارية.. كل هذا ملكها".