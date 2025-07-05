شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "Squid Game" يعلّق على شائعات إخراج نسخة أمريكية بعد ظهور كيت بلانشيت والان مع تفاصيل الخبر

علّق مخرج وكاتب مسلسل "لعبة الحبارSquid Game" الشهير، هوانج دونج-هيوك، في مقابلة حديثة مع مجلة The Hollywood Reporter، على الشائعات المتداولة حول وجود نسخة أمريكية من السلسلة، بعد ظهور النجمة العالمية كيت بلانشيت في المشهد الختامي من الموسم الثالث، الذي عُرض على نتفليكس في 27 يونيو 2025.

وأثار ظهور بلانشيت بدور "المجنِّدة الأمريكية" تكهنات حول نية الشركة إنتاج نسخة أمريكية من المسلسل، إلا أن دونج-هيوك، أوضح حقيقة الأمر، بقوله: "لم أنهِ المسلسل بهذا الشكل بهدف التمهيد لأحداث مستقبلية، من خلال شخصيتي 'جي-هون' و'الرجل المقنّع'، انتهت الألعاب في كوريا".

وأضاف: "القصة بدأت من رغبتي في تسليط الضوء على قسوة المنافسة في ظل النظام الرأسمالي المتأخر، وأردت أن أُبرز من خلال النهاية أن هذه الأنظمة، حتى وإن انهار أحدها، فإن تفكيك النظام بالكامل ليس سهلاً، بل يعيد إنتاج نفسه باستمرار".

وأوضح المخرج أن سبب إدراج شخصية المجنِّدة الأمريكية هو منح نهاية قوية للمسلسل، وليس التلميح إلى أجزاء مستقبلية، مؤكدًا: "كتبت ذلك المشهد فقط لأترك أثرًا دراميًا، لا لفتح الباب أمام أعمال جديدة".

أما عن الشائعات التي تربط اسم المخرج العالمي ديفيد فينشر، بإخراج نسخة أمريكية من Squid Game، قال دونج-هيوك: "أنا من أشد المعجبين بأعمال ديفيد فينشر، خاصة فيلم Se7en.. إذا أخرج نسخة أمريكية من "لعبة الحبار"، فبالتأكيد سأكون أول من يشاهدها"، وفي الختام، أكد دونج-هيوك، أنه لم يتم التواصل معه رسميًا بشأن أي نسخة أمريكية من العمل حتى الآن.