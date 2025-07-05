شكرا لقرائتكم خبر عن 3 دويتوهات قدمها عمرو دياب في حفله بالساحل الشمالي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلاً غنائيا أمس بالساحل الشمالي في أول ظهور له بعد إطلاق ألبومه الجديد "ابتدينا"، وسط حضور جماهيري.

وشهد الحفل لحظة إنسانية ومميزة حين استقبل الهضبة ابنته جانا عمرو دياب على المسرح، وقدّما معًا أغنية "خطفوني" وسط تفاعل كبير من الجمهور، وأشاد عمرو دياب بموهبة ابنته قائلًا: "عمرى ما تخيلت إن بنتي في يوم من الأيام تطلع معايا على المسرح، هي بتغني وبتألف وبتعزف بيانو وموهوبة جدا".

واستقبل الهضبة على المسرح نجله عبد الله والذي كان قد شاركه غناء "يلا" ضمن أغنيات الألبوم ، وقد دعا أيضا الرابر "بدر" المشارك بمقطع الراب في أغنية خطفوني ليؤديها على المسرح.

تنوّع برنامج الحفل بين مجموعة من أنجح أغاني الهضبة القديمة والجديدة، حيث قدّم: "يا أنا يا لأ”، “لو اتساب”، “بحبه”، “غلاوتك”، “خطفوني”، “قمرين”، “نور العين”، “العالم الله”، “مالهاش بديل”، “وياه”، “الحظ”، و”ليلي نهاري”.

يذكر أن الفنان عمرو دياب طرح يوم الخميس ألبومه ابتدينا وضم الألبوم 15 أغنية تعاون خلالها مع نخبة من أشهر صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي .

وفور طرح الألبوم احتل الفنان عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب بأغنية "خطفوني" وتريند موقع ا لتواصل الاجتماعي "x” بأغنية "ماليش بديل" بعد ساعات قليلة من طرح ألبوم "ابتدينا".

ومن جانبها أعلنت ورلد ميوزك أوورد عن دخول الهضبة قائمة أفضل 100 فنان رقمي عالمي بعد طرح ألبومه الجديد "ابتدينا".

ويستعد الهضبة لإحياء حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2025، في نسخته الثالثة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال حفل العام الماضي.



عمرو دياب ومطرب الراب



عمرو دياب ونجله



عمرو دياب وابنته جنا



صور من الحفل



حفل عمرو دياب