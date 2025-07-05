شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك وجينيفر لوبيز يسحبان قصرهما من السوق بعد فشل بيعه بـ68 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

بعد عام من محاولات بيعه دون جدوى، قرر النجمان بن أفليك وجنيفر لوبيز، سحب قصرهما الفخم في بيفرلي هيلز من السوق العقارية، حسبما أفاد مصدر لمجلة "بيبول" الأمريكية.

وأوضح المصدر أن الزوجين المنفصلين بن وجي لو، كانا يأملان في بيع العقار الذي تبلغ مساحته 38 ألف قدم مربعة مقابل 68 مليون دولار، لكن السوق العقارية لم تكن في صالحهما، وقال المصدر: "بينما كانا يأملان في بيع العقار، كانا مترددين أيضًا في تكبّد خسارة كبيرة".

وأضاف: "لقد قاما بخفض السعر لجذب المزيد من المشترين، ولكن بعد عدم تلقي أي عروض جادة، نُصحا بسحب العقار من السوق"، مشيرًا إلى أن القرار كان مشتركًا بين الطرفين واتُّخذ من منطلق تجاري بحت.

وتابع المصدر العقاري: "السوق حاليًا صعبة جدًا بالنسبة للبائعين، خاصة في هذا النطاق السعري، والانتظار حتى تتحسن ظروف السوق هو الخيار الأذكى في هذه المرحلة".

يُذكر أن بن أفليك، وجنيفر لوبيز، اشتريا المنزل في مايو 2023، قبل أن يُعلنا طلاقهما رسميًا في عام 2024 بعد زواج دام عامين، وكان قد قرر جينيفر لوبيز وبن أفليك تخفيض سعر منزلهما فى بيل إير كاليفورنيا البالغ 68 مليون دولار، ووفقًا لتقرير TMZ خفّض الزوجان السابقان السعر الباهظ بمقدار 8 ملايين دولار، ويُعد هذا تخفيضًا هائلًا، ومن المرجح أن يؤثر سلبًا على ميزانيتهما المالية، حيث اشتريا المنزل الضخم مقابل 60,850,000 دولار في مايو 2023.

وأضاف الموقع أن "بن" كان يضغط على ممثلة فيلم "Unstoppable" لتخفيض السعر لأنه يريد بيعه، وبعد أن ترددت المغنية الحائزة على جائزة جرامي، رضخت وسمحت له بتخفيض السعر، وزُعم أن المنزل معروض للبيع منذ يوليو 2024.

وأفادت مصادر مطلعة لموقع DailyMail أن سعر المنزل البالغ 68 مليون دولار مبالغ فيه، وأن هناك مشكلة إضافية تتعلق بارتفاع قيمة التأمين على منزل يقع في منطقة تلال حيث النباتات كثيفة ومعرضة لخطر الحريق.