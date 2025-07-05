بالفيديو- بحضور مشاهير، محمد فؤاد يحتفل بزفاف ابنته بسملة ولحظات عاطفيّة لا تُنسى

في ليلة استثنائيّة مفعمة بالمشاعر، احتفل الفنّان المصريّ، محمد فؤاد، بزفاف ابنته بسملة، في أحد فنادق القاهرة الفاخرة، بحضور حشد من نجوم الفن والرّياضة، وسط أجواء دافئة ولقطات مؤثّرة خطفت الأنظار.

تألّقت العروس بسملة، بإطلالة ناعمة وأنيقة، جذبت أنظار الحاضرين والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، وبدت في قمّة سعادتها وتأثّرها خصوصًا في اللحظات التي جمعتها مع والدتها.

بهذه المناسبة، انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، العديد من الصور والفيديوهات من الزفاف، أبرزها لحظة دخول العروس إلى القاعة مع والدها وشقيقها وتصفيق الحضور، كذلك دموع محمد فؤاد وتأثّره الكبير وهو يسلّم ابنته لعريسها، مروان محمد عبد الوهاب.

أمّا أكثر المشاهد تداولًا، فكان تبادل القبلات على اليد بين محمد فؤاد وعريس ابنته، في لقطة مليئة بالتقدير والاحترام، إذ قبّل “فؤاد”، يد العريس، ليرد الأخير بالمثل، في مشهد مؤثّر لقي تفاعلًا واسعًا وتعليقات أثنت على عفويّة فؤاد وتواضعه.

خلال الحفل قدّم محمد فؤاد، أغنيته الشهيرة “أنا بين إيديك”،إضافة إلى عدد من أغانيه الشهيرة.

كما أهدى العروسين أغنية خاصّة وشاركهما الرقص وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

كذلك شارك في إحياء الحفل عدد من الفنّانين من بينهم إيهاب توفيق، حمادة هلال، محمد حماقي، حميد الشاعري وعصام كاريكا.

وشهد الحفل حضور شخصيّات رياضيّة وإعلاميّة وفنيّة بارزة.

كما ضجّت مواقع التواصل الإجتماعيّ، بمقطع فيديو مؤثّر غمرت فيه بسملة والدها بكل محبّة ورقصت معه على أنغام أغنية “بنت أبوها”.