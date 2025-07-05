بيع فستان الأميرة ديانا في مزاد علني بمبلغ خيالي

ميرنا وليد - بيروت - لا تزال الأميرة ديانا حاضرة على الرغم من مرور أكثر من 25 عامًا على وفاتها، وتم تنظيم مزاد علني جديد لبيع فستانها الذي وصل سعره الى 520 ألف دولار.

تم تنظيم هذا المزاد في لوس أنجلوس تحت اشراف دار "جوليان" في 26 يونيو الماضي اما عن تفاصيل الفستان فهو من تصميم ديفيد ساسون، ارتدته ديانا بين 1988 و1992 خلال زياراتها للمستشفيات، ما أكسبه لقب "فستان الرعاية". تصميمه البسيط وألوانه الزاهية جعلت منه رمزًا لطبيعة ديانا الإنسانية.

اشترت الفستان رينيه بلانت، مؤسسة "متحف الأميرة ديانا" الافتراضي، التي اعتبرته ذكرى شخصية. المزاد شمل أيضًا قبعة بيعت بـ26 ألف دولار، وفستانًا أبيض مزخرفًا بصقر بيع بـ455 ألف دولار.