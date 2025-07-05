ابنتا باراك وميشيل أوباما أصبحتا شابتين جميلتين

ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن يوم الاستقلال ليس وحده ما يحتفل به باراك وميشيل أوباما في 4 تموز يوليو.

ففي يوم الجمعة، شاركا صورة قديمة لابنتهما ماليا احتفالًا بعيد ميلادها الـ27.

وجاء في تعليق ميشيل:"عيد ميلاد سعيد لحبيبتي ماليا! لقد أصبحتِ شابة ذكية وقوية وجميلة، وأنا فخورة جدًا بالطريقة التي تظهرين بها في هذا العالم. استمري في التألق، يا حبيبتي."

أما باراك فكتب:"عيد ميلاد سعيد يا ماليا! شكرًا لأنك دائمًا تنيرين عالمنا. نحن فخورون بك جدًا."

الصورة، التي التُقطت عام 2014، تُظهر باراك وميشيل وماليا وهم يشاهدون عرضًا للألعاب النارية من على سطح البيت الأبيض.

أما ابنتهما الصغرى، ساشا، فقد أتمّت 24 عامًا الشهر الماضي.

وكتبت ميشيل في حزيران يونيو لها :"عيد ميلاد سعيد لابنتي الحبيبة ساشا. لا أصدق كيف مرّ الوقت بهذه السرعة. أنا فخورة جدًا بالمرأة التي أصبحتِ عليها. أحبك دائمًا! "

وفي الصورة الجديدة، أثبتت كل من ماليا وساشا أنهما ورثتا أناقة والدتهما: فقد ارتدت ماليا فستانًا بلون أصفر، بينما اختارت ساشا إطلالة مستوحاة من أجواء الجزر، تضمنت توب بدون أكمام بلون البيج، وتنورة طويلة، وقلادة كبيرة.