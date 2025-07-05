مدير أعمال أحمد عامر يرد على المشككين بسبب وفاته المفاجئ

ميرنا وليد - بيروت - نفى إبراهيم البرنس، مدير أعمال الفنان الشعبي الراحل أحمد عامر، الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل بشأن وجود كدمات أو جروح في يد الراحل قبل الوفاة.

وأوضح البرنس التفاصيل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل مشيرا الى أن أحمد عامر كان قد أجرى كشفًا طبيًا قبل يوم من وفاته بسبب آلام في المعدة، وتم تشخيص حالته على أنها "برد نتيجة تغيّر في الأكل"، مضيفًا أنه كان بحالة جيدة وشارك في إحياء حفل زفاف في المنصورة، وكان يضحك ويتفاعل كالمعتاد: "اللي بيحبوا ياخدوا تريندات على قفا ميت، ادعوا له، أحمد عامر كان كاشف قبل الوفاة بيوم على معدته، والدكتور قال دا برد مع التغيير في الأكل، وروح نام ساعتين وراح الشغل في المنصورة، وكان بيضحك، وفي طريق الرجوع للقاهرة تعب، وسمعنا أقاويل أنهم ودوه المشرحة في طنطا، ولقينا ايده فيها إيه، كلام عك في عك"

وأشار إلى أن الوفاة وقعت في حوالي الساعة الثانية والنصف صباحًا أثناء عودتهما إلى القاهرة، نافيًا وجود أي إصابات غامضة أو نقل إلى مشرحة طنطا كما أُشيع.