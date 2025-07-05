صورة لـ عادل إمام من حفل زفاف حفيده تحدث بلبلة!

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ميرنا وليد - بيروت - ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بصورة تظهر الممثل الكبير عادل إمام إلى جانب الممثلة المصرية يسرا، وقيل إنها من أجواء حفل زفاف حفيده، عادل رامي إمام، نجل المخرج رامي إمام.
ورغم موجة التفاعل الإيجابي التي أثارها ظهور الممثل القدير، خاصة مع اشتياق الجمهور له، فإن الصورة سرعان ما أثارت الشكوك، حيث لاحظ المتابعون بعض التفاصيل الغريبة في ملامح عادل إمام، ما دفع كثيرين للتشكيك في صحتها.
وبحسب رواد الإنترنت، فإن الصورة ليست حقيقية، بل معدّلة بتقنيات الذكاء الاصطناعي أو الفوتوشوب، في محاولة لإظهاره وكأنه شارك في الحفل. اللافت أن زوايا الإضاءة وملامح الوجه بدت غير متناسقة، ما عزّز فرضية التعديل الرقمي.
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