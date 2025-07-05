شكرا لقرائتكم خبر عن تشارليز ثيرون ترفض الارتباط برجل من الوسط الفني.. وتسخر من تطبيقات المواعدة والان مع تفاصيل الخبر

في مقابلة صريحة ومليئة بالتفاصيل الشخصية، كشفت النجمة العالمية تشارليز ثيرون، البالغة من العمر 49 عامًا، عن آرائها الصارمة بشأن العلاقات العاطفية، وذلك خلال ظهورها في إحدى حلقات بودكاست Call Her Daddy الذي تقدمه أليكس كوبر.

عندما سُئلت عن إمكانية مواعدتها لرجل من الوسط الفني، أجابت ثيرون بحسم: "يا إلهي.. لاا"، وأضافت: "لا أعتقد أنه يمكنني مواعدة شخص يعمل في مجالي.. لا أقول إنه مستحيل، لكنه في الغالب ليس جيدًا بالنسبة لي".

وبعد انفصالها عن عارض الأزياء أليكس ديميترييفيتش، في نوفمبر 2024، بعد علاقة دامت 18 شهرًا، أوضحت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، أنها تفصل تمامًا بين حياتها العائلية والعاطفية، قائلة: "لا أضطر إلى مشاركة بناتي مع أحد، أحب أنني لست مضطرة لأن أستشير رجلًا في كل شيء".

وأضافت بطلت The Old Guard: "لن ينتقل أي رجل للعيش في منزلي طالما أن بناتي موجودات هناك"، مشيرة إلى تمسكها بوضع حدود واضحة في علاقاتها.



تشارليز ثيرون

وسخرت ثيرون من تطبيقات المواعدة، ووصفتها بأنها "سيرك سخيف"، مضيفة أن الصور من مهرجان Burning Man، أو صور الرجال مع نساء أخريات، أو صور السيلفي في الخزانة مع اليد في جيب الجينز، كلها علامات حمراء بالنسبة لها.

وعلى الرغم من رفضها لفكرة الزواج، أكدت أنها لا تفتقد للحب أو العلاقة، قائلة: "لست بحاجة إلى شريك، ولا أفتقد العلاقة التي يظن الناس أنني أفتقدها"، وفي تصريح جريء ومفاجئ، كشفت ثيرون: "لقد دخلت في علاقة مؤخرًا مع شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، وكانت تجربة مذهلة، لم أفعل ذلك من قبل".

يُذكر أن تشارليز ثيرون، عادت إلى الشاشة في فيلم The Old Guard 2، الجزء الثاني من فيلم الأكشن والفانتازيا الذي عرض لأول مرة عام 2020، والمتوفر حاليًا على منصة نتفليكس، كما تعمل حاليًا على فيلمين جديدين بعنوان Apex وThe Odyssey.